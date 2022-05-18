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北市授權中小學下週遠距　國三高三生「實施到畢業典禮前」

▲▼北市教育局下午將宣布，授權各校啟動一週遠距教學。（圖／教育局提供）

▲北市教育局下午將宣布，授權各校啟動一週遠距教學。（圖／讀者提供）

記者許敏溶／台北報導

校園疫情持續升溫，本土校園累計確診人數逼近10萬人，面對疫情在高峰階段，外界關心高中以下是否也會停止實體課程，高雄市昨（17日）已宣布國、高中暑假前，可採居家線上學習，根據最新消息，北市教育局預計下午宣布，為避免疫情快速擴散，將授權各級學校啟動遠距教學一週，其中國小、中等學校將從下週一到下週五，國九與高三生則是從下週一到畢業典禮前一天。

由於疫情持續延燒，教育部上週已經率先宣布，全國大專校院可以遠距教學到學期末，目前外界則關心高中以下是否也會全面停止實體課程，高雄市昨（17日）已宣布，國、高中在暑假前採取居家線上學習，而昨天也傳出，雙北可能在今天下午宣布，因應疫情高峰到來，下週起高中以下學校暫停到校兩週。

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不過，根據最新消息，北市教育局預計下午宣布，為避免疫情快速擴散，將授權各級學校啟動遠距教學一週，其中國小、中等學校將從下週一到下週五，國九與高三生則是從下週一起持續到畢業典禮前一天。

而根據北市教育局規劃，授權各校啟動1週遠距演練，公私立國小、國中七年級與八年級、高中一年級與二年級部分，鼓勵學校在5月23日至5月27日採取遠距教學，但要是有定期評量等重要事項則可返校實體辦理；而國中九年級、高中三年級，則自5月23日起進行遠距教學至畢業典禮前一天，學生若有返校取物需求，由學校規劃辦理，同時也要由校長邀集教師會、家長會與行政團隊，召開課發會，討論啟動遠距教學與配套模式。

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