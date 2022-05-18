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白沙屯媽祖遶境預計5／22抵達　北港2階段交管看這裡

▲北港警分局公布白沙屯媽祖於北港境內遶境活動管制路線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲苗栗白沙屯拱天宮天上聖母徒步北港朝天宮進香，鑾駕將駐駕北辰派出所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗白沙屯拱天宮天上聖母徒步北港朝天宮進香，預定本月20日起駕將於22日抵達北港鎮，據統計已經吸引近十萬名信眾報名參與，北港警分局參考往年進香人潮及交通狀況，實地會勘預擬行進路線，依照來程及回鑾分爲2個時段，規畫相關交通疏導管制措施，提醒民衆屆時配合疏導。

北港警分局說明，進香活動期間公告2階段管制時間分別爲22日清晨5點至傍晚6點、22日晚上10點至23日清晨6點，將視狀況提早或延後解除管制。管制路段彈性管制區，包括北辰派出所周邊北至雲158鄉道、東至公園路、南至文仁路、西至雲162鄉道與雲167鄉道路。朝天宮周邊北至大同路、東至防汛道路、南至東引道、西至文仁路。

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▲北港警分局公布白沙屯媽祖於北港境內遶境活動管制路線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲苗栗白沙屯拱天宮天上聖母徒步北港朝天宮進香，北港鎮南下方向管制路線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

鑾駕駐轎北辰派出所前管制區，包括臺19線溝皂牌樓至北辰派出所前，南下外側車道畫定爲行人徒步區。臺19線華勝路、新北路口以南至華勝路、文仁路口封閉雙向車道。新德路公園、新德路口禁止往華勝路方向、新南路公園、新南路口禁止往華勝路方向。

分局長蔡培元提醒，白沙屯媽祖北港進香期間，警方將持續加強周邊交通疏導，且道路沿線均設置路標指示牌，請駕駛人注意標示並配合繞道行駛疏導措施，如發現道路交通堵塞情形，可隨時以電話撥打110或(05)7832015向北港警分局勤務指揮中心反映。此外，也可以多加利用相關app，隨時掌握遶境路線。

▲北港警分局公布白沙屯媽祖於北港境內遶境活動管制路線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲苗栗白沙屯拱天宮天上聖母徒步北港朝天宮進香，北港鎮北上方向管制路線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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