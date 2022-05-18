屏東累計12例確診死亡　皆有多重慢性病「其中3人打3劑」

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(18)日新增2105本土病例；縣衛生局表示，中央流行疫情指揮中心公布今日起65歲以上長者快篩陽性，經醫師評估確認可視為確診，使用抗病毒藥物治療；縣府也統計這一波疫情爆發以來，縣內有12例確診往生，其中3人完成3劑疫苗，都患有多重慢性疾病。

根據縣政府統計到5/18，縣內新冠確診死亡案例12例，平均81歲，最年長94歲，最年輕58歲，皆患有多重慢性病，3人完成3劑疫苗，3人完成2劑，3人完成1劑疫苗，3人未施打疫苗。

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今日2105名確診者鄉鎮區域分布：屏東市582案，潮州鎮117案，東港鎮173 案，恆春鎮87案，萬丹鄉145案，長治鄉65案，九如鄉54案，麟洛鄉28案，里港鄉60案，高樹鄉29案，鹽埔鄉72案，內埔鄉156案、萬巒鄉39案，竹田鄉28案，新埤鄉20案，枋寮鄉28案，新園鄉85案，崁頂鄉35案，林邊鄉27案，南州鄉16案，佳冬鄉22案，琉球鄉24案，滿州鄉12案，車城鄉9案，枋山鄉14案，三地門鄉39案，瑪家鄉25案，霧台鄉10案，泰武鄉23案，來義鄉25案，春日鄉23案，獅子鄉22案，牡丹鄉11案。

衛生局表示，縣內目前抗病毒藥物進貨量约13000份，65歲以上長者快篩陽性，即可攜帶快篩檢測卡匣就近至醫療院所請醫師評估，或透過遠距門診醫療請診療醫師評估，確認即視為確診。接著可評估使用抗病毒藥物治療，由於65歲以上患者轉中重症機率是其他因子的4至10倍，希望透過及早投藥，減輕重症死亡風險。