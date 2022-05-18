屏東+2105！確診人數首破2千　65歲以上快篩陽可投藥

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(18)日新增2105本土病例；縣衛生局表示，中央流行疫情指揮中心公布今日起65歲以上長者快篩陽性，經醫師評估確認可視為確診，使用抗病毒藥物治療，另外，兒童疫苗及兒少BNT疫苗也都依時程安排施打中，請民眾務必特別注意相關訊息，此外，全縣有20個醫療院所提供PCR採檢服務，讓採檢分流。

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衛生局表示，縣內目前抗病毒藥物進貨量约13000份，65歲以上長者快篩陽性，即可攜帶快篩檢測卡匣就近至醫療院所請醫師評估，或透過遠距門診醫療請診療醫師評估，確認即視為確診。接著可評估使用抗病毒藥物治療，由於65歲以上患者轉中重症機率是其他因子的4至10倍，希望透過及早投藥，減輕重症死亡風險。

至於5歲至17歲兒少的輝瑞BNT疫苗，待中央撥配後，預估自5月25日起逐序推動，但考量兒童免疫力尚未完整，是否優先推動5至11歲兒童接種基礎劑仍待中央決定；另外，縣內12-17歲學生必須待第二劑打滿5個月，預估約6月初開始施打。

潘孟安縣長表示，當疫情進入流感化、社區化之後，同島一命，儘管中南部因為人口不那麼稠密，感染率比北部慢，但也逐漸在增加，目前屏東縣就目前防已採取四大重點措施：

一、 從12日開始，得到縣醫師公會的支持，已經有390家基層診所（含33個鄉鎮市衛生所）加入看診、領藥、領快篩劑服務，減輕大型醫院的醫療量能負擔，也讓民眾不必擠到醫院，可以就近找信任的開業診所。

二、 PCR採檢服務除了在縣內北中南4所醫院的常設社區篩檢站之外，還有部立屏東醫院、屏東基督教醫院等14家急救責任醫院、2家基層診所，讓PCR的檢測分流。

三、 在居隔者需要的快篩劑部分，屏東除中央撥補的15萬餘劑之外，也自行購買16萬劑，因此，除居隔者使用外，也提供低收入戶家庭每戶一張快篩試劑兌換券，一張可兌換一盒5劑，可到有販售快篩劑的藥局或衛生所兌換，目前備用劑量仍足夠，並跟中央保持密切聯繫做即時的撥補。

四、 已有175家醫療機構239位醫師加入確診者居家照護行列；226家提供視訊診療服務。

衛生局提醒，民眾取得口服抗病毒藥物後應依醫囑指示服藥，完成完整療程，切勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響治療效果。也呼籲民眾，應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

縣府統計截至5月18日，居家隔離現管人數4709人，今日解隔1990人；居家照護累計9496人，解除5625人，現管3871人。全縣全校暫停實體課程校數有1校3班、部分班級暫停實體課程校數有78校183班。

2105名確診者鄉鎮區域分布：屏東市582案，潮州鎮117案，東港鎮173 案，恆春鎮87案，萬丹鄉145案，長治鄉65案，九如鄉54案，麟洛鄉28案，里港鄉60案，高樹鄉29案，鹽埔鄉72案，內埔鄉156案、萬巒鄉39案，竹田鄉28案，新埤鄉20案，枋寮鄉28案，新園鄉85案，崁頂鄉35案，林邊鄉27案，南州鄉16案，佳冬鄉22案，琉球鄉24案，滿州鄉12案，車城鄉9案，枋山鄉14案，三地門鄉39案，瑪家鄉25案，霧台鄉10案，泰武鄉23案，來義鄉25案，春日鄉23案，獅子鄉22案，牡丹鄉11案。