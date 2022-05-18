　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

屏東+2105！確診人數首破2千　65歲以上快篩陽可投藥

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(18)日新增2105本土病例；縣衛生局表示，中央流行疫情指揮中心公布今日起65歲以上長者快篩陽性，經醫師評估確認可視為確診，使用抗病毒藥物治療，另外，兒童疫苗及兒少BNT疫苗也都依時程安排施打中，請民眾務必特別注意相關訊息，此外，全縣有20個醫療院所提供PCR採檢服務，讓採檢分流。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局表示，縣內目前抗病毒藥物進貨量约13000份，65歲以上長者快篩陽性，即可攜帶快篩檢測卡匣就近至醫療院所請醫師評估，或透過遠距門診醫療請診療醫師評估，確認即視為確診。接著可評估使用抗病毒藥物治療，由於65歲以上患者轉中重症機率是其他因子的4至10倍，希望透過及早投藥，減輕重症死亡風險。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

至於5歲至17歲兒少的輝瑞BNT疫苗，待中央撥配後，預估自5月25日起逐序推動，但考量兒童免疫力尚未完整，是否優先推動5至11歲兒童接種基礎劑仍待中央決定；另外，縣內12-17歲學生必須待第二劑打滿5個月，預估約6月初開始施打。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

潘孟安縣長表示，當疫情進入流感化、社區化之後，同島一命，儘管中南部因為人口不那麼稠密，感染率比北部慢，但也逐漸在增加，目前屏東縣就目前防已採取四大重點措施：

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

一、 從12日開始，得到縣醫師公會的支持，已經有390家基層診所（含33個鄉鎮市衛生所）加入看診、領藥、領快篩劑服務，減輕大型醫院的醫療量能負擔，也讓民眾不必擠到醫院，可以就近找信任的開業診所。

二、 PCR採檢服務除了在縣內北中南4所醫院的常設社區篩檢站之外，還有部立屏東醫院、屏東基督教醫院等14家急救責任醫院、2家基層診所，讓PCR的檢測分流。

三、 在居隔者需要的快篩劑部分，屏東除中央撥補的15萬餘劑之外，也自行購買16萬劑，因此，除居隔者使用外，也提供低收入戶家庭每戶一張快篩試劑兌換券，一張可兌換一盒5劑，可到有販售快篩劑的藥局或衛生所兌換，目前備用劑量仍足夠，並跟中央保持密切聯繫做即時的撥補。

四、 已有175家醫療機構239位醫師加入確診者居家照護行列；226家提供視訊診療服務。

衛生局提醒，民眾取得口服抗病毒藥物後應依醫囑指示服藥，完成完整療程，切勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響治療效果。也呼籲民眾，應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

縣府統計截至5月18日，居家隔離現管人數4709人，今日解隔1990人；居家照護累計9496人，解除5625人，現管3871人。全縣全校暫停實體課程校數有1校3班、部分班級暫停實體課程校數有78校183班。

2105名確診者鄉鎮區域分布：屏東市582案，潮州鎮117案，東港鎮173 案，恆春鎮87案，萬丹鄉145案，長治鄉65案，九如鄉54案，麟洛鄉28案，里港鄉60案，高樹鄉29案，鹽埔鄉72案，內埔鄉156案、萬巒鄉39案，竹田鄉28案，新埤鄉20案，枋寮鄉28案，新園鄉85案，崁頂鄉35案，林邊鄉27案，南州鄉16案，佳冬鄉22案，琉球鄉24案，滿州鄉12案，車城鄉9案，枋山鄉14案，三地門鄉39案，瑪家鄉25案，霧台鄉10案，泰武鄉23案，來義鄉25案，春日鄉23案，獅子鄉22案，牡丹鄉11案。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
對蔡英文大小聲「不然不要去啊！」　他還原爭執過程
北市中小學下週遠距教學　幼稚園仍要到校
快訊／張善政殺出選桃園市長　羅智強回應了
北市中小學停實體課　家長無法請假「可送專責照顧班」
快訊／肯德基「不賣蛋撻」網炸鍋　業者回應了
威力彩9.5億中獎人曝光！　北市女花100元中大獎
快訊／高雄宣布高中以下停實體課　幼兒園「這三天」全面遠距
確診破8萬　柯文哲：很多市民快篩陽「默默在家隔離」不做PCR
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃園這裡免費發900劑快篩！關公面前共同抗疫　現場排隊人龍曝

台中+6770！再增2死...設置大型篩檢站　5／30起幼童施打疫苗

滿7天解隔！確診哥「卯起來做1事」尷尬了：能出門嗎　PTT傻爆眼

基隆+2425！6歲以下幼童增152人確診　全市國小疫苗接種1396人

台東+699！人口密集機構群聚案　衛生局積極監控

屏東累計12例確診死亡　皆有多重慢性病「其中3人打3劑」

到處都是Omicron！醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

懶人包／各縣市實施國高中小遠距至期末一次看　北高金改採線上教學

林新醫院疏失害全家居隔10天　衛生局長盼諒解醫護：暫不開罰

白沙屯媽祖遶境預計5／22抵達　北港2階段交管看這裡

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

少女時代宣布「8人完全體回歸」！　時隔5年推新專…快來回味舞台～

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

桃園這裡免費發900劑快篩！關公面前共同抗疫　現場排隊人龍曝

台中+6770！再增2死...設置大型篩檢站　5／30起幼童施打疫苗

滿7天解隔！確診哥「卯起來做1事」尷尬了：能出門嗎　PTT傻爆眼

基隆+2425！6歲以下幼童增152人確診　全市國小疫苗接種1396人

台東+699！人口密集機構群聚案　衛生局積極監控

屏東累計12例確診死亡　皆有多重慢性病「其中3人打3劑」

到處都是Omicron！醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

懶人包／各縣市實施國高中小遠距至期末一次看　北高金改採線上教學

林新醫院疏失害全家居隔10天　衛生局長盼諒解醫護：暫不開罰

白沙屯媽祖遶境預計5／22抵達　北港2階段交管看這裡

CP粉夢想成真！同團男偶像拍BL劇　韓網一片驚呼：太扯了

柯文哲昨稱「雙北停課要一致」今變調　北市：最後結果差距不大

桃園這裡免費發900劑快篩！關公面前共同抗疫　現場排隊人龍曝

快訊／蔡英文啟動民進黨組織系統　助民眾照護！減緩醫療前線壓力

朱立倫曝選張善政原因　「我比誰都更想桃園贏」

花1萬5租屋「被房東當全職管家」　網見薪資、工作傻眼：快搬走

台中+6770！再增2死...設置大型篩檢站　5／30起幼童施打疫苗

滿7天解隔！確診哥「卯起來做1事」尷尬了：能出門嗎　PTT傻爆眼

基隆+2425！6歲以下幼童增152人確診　全市國小疫苗接種1396人

南港輪胎改選董事！　林學圃長女、侯西峰次女當選

爸戴逼真面具從椅後竄出嚇兒　男童神淡定回頭打招呼：嗨～

生活熱門新聞

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

快訊／本土暴增8萬5310例「再創新高」！

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

快訊／今本土+85310「新北27230例最多」　14縣市破千

Rt值變了　沈政男：中南部很快會超過北北基桃

明起連5天　降雨熱區越來越大

增41死「平新高」！基隆2歲童入列

11天破62萬　醫提最好隔離政策：但台灣就倒了

梅雨這天又再來　暴雨熱區出爐

王必勝槓雙北「想爭衛福部長」？陳時中無奈回8字

林義傑批政府做半套　他嗆：你不怕有報應？

小兒科醫提醒　唾液快篩「3種情況」比戳鼻子準

台首大停辦　校長忍痛決定！

家人確診！妹子「躲到男友家」　他嗆低級

更多熱門

相關新聞

屏東累計12例確診死亡　其中3人打3劑疫苗

屏東累計12例確診死亡　其中3人打3劑疫苗

屏東縣今(18)日新增2105本土病例；縣衛生局表示，中央流行疫情指揮中心公布今日起65歲以上長者快篩陽性，經醫師評估確認可視為確診，使用抗病毒藥物治療；縣府也統計這一波疫情爆發以來，縣內有12例確診往生，其中3人完成3劑疫苗，都患有多重慢性疾病。

苗栗連3日破千　自主疫調回傳不到20%

苗栗連3日破千　自主疫調回傳不到20%

台南+4045　發放1.2萬劑快篩守護長照第一線人員　

台南+4045　發放1.2萬劑快篩守護長照第一線人員　

雲林+841　累計6死最年輕20多歲

雲林+841　累計6死最年輕20多歲

基隆2歲童染疫亡　傷心父還原真相：都在等救治

基隆2歲童染疫亡　傷心父還原真相：都在等救治

關鍵字：

台灣防疫屏東18日確診2105投藥

讀者迴響

熱門新聞

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

小嫻分手內幕曝光！「金剛2態度」讓她徹底心寒

桃園1家確診、13人領100萬理賠金！　「可還車貸了」

趙小僑宣布懷孕了！「典典寶寶」目前30週

快訊／本土暴增8萬5310例「再創新高」！

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！《營業中》不見顏佑庭

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

尪性慾旺「結婚22年天天行房」人妻崩潰哭訴

金剛曾交往港星3年住豪宅「還曖昧波霸」！

快訊／北市暫停到校規則出爐！　國九、高三23日起遠距教學至畢典

快訊／蕭敬騰宣布「不再報名金曲獎」　入圍名單沒有他...親揭背後原因

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

納豆失憶拒復健！王偉忠5秒神救援

以為漏尿！2寶媽「狂流神秘液體」　醫一照驚：第三期了

更多

最夯影音

更多
強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦
嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面