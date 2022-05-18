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台首大傳出將停招師生不安　教育部批校方程序不對

▲▼台灣首府大學傳出將停招。。（圖／台首大提供）

▲台灣首府大學傳出將停招，教育部批校方程序不對。（圖／台首大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣首府大學昨（17日）傳出將向教育部申請停招消息，校方還分批召集師生說明，立委林宜瑾今（18日）今天在立院質詢時表示，師生對此相當錯愕，不知如何是好，要求教育部要謹慎應對，教育部則回應，台首大未經過校務會議、董事會討論做出政策決定，就先跟師生宣布，「程序上不對」，教育部會盡力維護教職員工與學生權益，若校方未做到照顧師生權益，教育部不會核定停辦計畫。

台灣首府大學昨傳出將向教育部申請停招消息，台首大校長張淑中昨更曾對媒體表示，學校經營至今從未欠薪，審視經營處境後，雖然不捨但也只能斷然處置，已經和學生開會座談並持續溝通中。

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不過，在今天立法院上，立委林宜瑾在質詢時提及，台首大昨天傳出要停辦消息後，學生相當錯愕，不知如何是好，而且校方雖然召開校內停辦說明會，但卻被學生批評，說明會學生提出很多問題，校方都沒辦法回答，詢問教育部是否知道要停辦消息。

▲▼台灣首府大學傳出將停招。。（圖／台首大提供）

▲台灣首府大學傳出將停招消息。（圖／台首大提供）

教育部高教司專委吳志偉表示，台首大曾致電詢問教育部，詢問停辦與停招的相關法規，但還沒有提出停辦申請，教育部也明確告知台首大，若有停招規劃，校方一定要與師生完整溝通，並要維護教職員工與學生權益，若校方沒有做到，教育部不會核定停辦計畫。

林宜瑾進一步追問，台首大在四月底才說有一個系要停辦，但才過兩週就宣布要全面停辦並舉辦說明會，包括之前康寧大學等私校，這些動作都侵害學生權益，教育部動作要快，並謹慎應對，就算台首大不是預警或專輔學校，教育部是否可協調台首大，讓學生在原校讀到畢業。

吳志偉則說明，學校若有停辦計畫，程序上學校應該先經過校務會議、董事會討論並做成決議，但台首大還沒做成政策決定，就召開說明會跟學生宣布，在程序上是不對的，教育部會維護教職員工與學生權益，校方若沒有做到，教育部不會核定停辦計畫。

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