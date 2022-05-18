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繳費直接扔手機！店員1句話神迴避　惱羞姐嗆投訴態度爛

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名網友在臉書PO文抱怨，遇到一名阿姨來繳費卻把手機直接放在桌上，他告知不能幫忙客人操作手機，竟被嗆「服務這麼差做什麼服務業」、「爛態度」，於是馬上回答，「這裡不是通訊行，也不是電信公司，沒有義務幫忙操作手機，而且萬一手機剛好就這樣壞了，我負擔不起」。

▲▼結帳,收銀,買單,付款。（圖／CFP攝）

▲原PO拒絕幫客人操作手機出示電子帳單，竟挨罵態度爛。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，日前一位阿姨進到店裡說要繳費，接著就直接把手機放在桌上，他見狀請對方打開畫面出示繳費條碼，卻只得到一句「我就不會用啊」的回答，於是進一步解釋，如果代替客人操作手機會有個資疑慮，所以他無法幫忙。

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沒想到阿姨一聽到還是要自己操作手機，竟然暴怒嗆聲，「服務這麼差做什麼服務業，我去其他地方，手機丟給他們，都用得好好的，就你沒有！什麼爛態度」。原PO也立即回答，「抱歉，這裡不是通訊行，也不是電信公司，沒有義務幫忙操作手機，而且萬一手機剛好就這樣壞了，我負擔不起」。

但阿姨還是繼續大罵原PO態度不佳，並揚言要投訴。原PO無奈地說，之所以會拒絕，是因為先前曾幫客人操作手機，後來對方返回說他把手機用壞了，鬧著要賠償維修費，雖然最後因為客人無憑無據，加上操作時客人自己就在旁邊看著，所以沒有賠償，但他也決定以後不會再幫任何客人操作手機。

文章公開之後，掀起不少網友共鳴，並紛紛留言表示，「之前幫親戚設定汽車導航，結果她冷氣不冷說是我弄壞的」、「這種人很怪，自己的手機不會用，還期望別人會使用？怎麼不乾脆拿錢包來，說我不會花錢幫我花錢」、「很多人一句『我就是不會呀、我就笨呀、那個別人都會弄好好的』，說真的，很多行業其實都只是零售業，我們沒有收取服務費」、「不會用，那就去改紙本帳單啊」、「要活到老學到老，不能倚老賣老」。

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