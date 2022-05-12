知名彌月蛋糕「吃到師傅體毛」！從嘴裡拉出黑Q毛　她嘔：不只1根

▲蛋糕裡不只一根毛，讓原PO超崩潰。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友日前收到好友寶寶的彌月蛋糕，吃到一半居然從嘴巴裡拉出一根毛，而且還是又Q又捲的黑毛，接著繼續往下切，居然又有一根毛，讓她超崩潰，「號稱百大伴手禮/五十年素食烘焙名店，師傅是都穿吊嘎上班嗎？」她事後向店家反映，沒想到店家的處理跟態度讓她更傻眼。

原PO在臉書《爆怨公社》發文，帶著開心的心情享用彌月蛋糕，吃一吃似乎有什麼東西劃過舌頭，怎料從嘴巴拉了一根出來，「為什麼有『捲曲』的毛啦」，一想到吃到別人的毛就渾身不對勁，內心無限陰影，接著她往下繼續切，居然又有一根，「這樣我可能要去掛身心科了，頭髮我至少能睜一隻眼閉一隻眼」。

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事後她打電話請店家多注意衛生，電話中店家有存疑，於是直接約碰面將蛋糕帶回店裡，「連這根毛都沒拔起，等店經理一同確認」。見面當天經理遲到半小時，還用指責的語氣說「騎車騎到差點出車禍」、「我今天6點下班」，讓她很傻眼，這些事情跟蛋糕有毛完全無關。

接著打開蛋糕，經理用手電筒反覆觀察，承認這是在製作過程中出問題，導致體毛置入，要針對製作的部門進行懲處，便把蛋糕帶回至工廠，並表示會告知後續。沒想到再次聯繫時，店家表示確實是師傅體毛置入，「但因原PO不是當時付錢的人，所以沒有資格討論此事」。

▲網友也認為店家處理的方式很不好。（圖／翻攝自爆怨公社）

後來她拿到發票後致電，店家卻改口Q毛經過多次檢驗，「毛是外來物，跟他們店家無關！然後就沒後續了！」這樣的回復讓她無法接受，「是在廢話嗎，毛就是除了蛋糕原料以外的外來物，所以你們才要改進啊！請問，這樣的方式，大家接受嗎？還把我的QQ毛蛋糕A回去」。

貼文一出，網友們也覺得扯，「被設計了」、「他可能想說證據都被他拿回去了，不用再鳥妳」、「不只一根還蠻噁心的」、「到底是怎麼樣的生產流程才會讓QQ毛跑進蛋糕裡面啊」、「太可惡了，證據被拿走後，態度就不一樣了，建議報請衛生局稽查」、「這處理態度很糟欸」、「真是噁心，然後公關又做得差」、「是邊抓下體邊做蛋糕嗎？真的會吐死欸」。

《東森新媒體ETtoday》實際致電店家，店家表示，主管人不在，對於事情不太了解，不方便多做回覆，「我們主管會處理」。