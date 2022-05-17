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第7天快篩陰出門！她卻收簡訊「違反檢疫要罰緩」怒：快篩要給誰看

▲快篩,陰性,快篩陰,新冠疫情。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO每天都有確實做快篩。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，老公8日確診，由於之前的政策，她是密切接觸者，必須3+4居家隔離，前三天她都乖乖待在家沒有亂跑，後四天出門前也都有先做快篩，確定一條線才出門，不過卻在第7天收到簡訊通知，「違反檢疫規定，將處以罰鍰，並進行強制安置」，還收到2次，讓她很傻眼。

女網友在臉書「爆怨公社」發文，8日開始居家隔離，10日開始自主健康防疫4天，每天出門前都有確實做快篩，確定陰性才出門，沒想到第七天出門回家時，卻收到簡訊通知「已離開居家範圍，請盡速回家，違反居家隔離檢疫規定，違反規定將處以罰鍰，並進行強制安置，中央流行疫情指揮中心關心您」，還一次發了2封簡訊。

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她看到簡訊後滿滿疑問，「我已經自主防疫第四天了，是想嚇唬誰？」她每天都有確實做快篩，但由於不需要回報，全憑個人良心，「請問快篩結果陰性要給誰看？要回報給哪個單位？」她坦言，自主防疫的4天不只一次出門，也沒收到簡訊，「最後一天才給我搞這封，是想嚇唬誰？也沒留電話，我要打去問誰？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲她連收2封簡訊。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文一出，引起網友討論，「我朋友也是收到這個氣得要死，他明明在家睡覺還收到這個」、「政策一直改，我老公是同住密切接觸，到現在還沒收到隔離單，沒隔離單又請不了假，要打電話又打不進」、「政策要推行，結果系統跟作業人員跟不上，發生這樣的事情真的就是擾民啊」。

此外，也有網友指出，隔離第5天，連房門都沒有跨出去過，卻不斷收到「違反居家隔離檢疫」的簡訊，「我會不會莫名奇妙被罰款阿，什麼鬼，我就問」。

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