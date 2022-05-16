真天選之人！確診後天天同房「老公第6天仍是1條線」：好陰險的人

▲第六天老公快篩仍是陰性 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情升溫，常常可以看到一人確診，全家確診的案例，不過這名女網友表示，確診之後跟老公天天待在同一間房間，但是老公卻都沒有染疫，第六天做快篩，她出現兩條線，但老公依然是一條線，而且每一次都是由她親自捅鼻子，不管是力道還是深度，或是旋轉的圈數絕對達標，不禁直呼「好陰險的人啊」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，確診之後每天都跟老公待在同一間房，但是老公身強體壯，沒有被他傳染，「我確診第一天他也快篩陰，第三天他還是陰，今天第六天了他依然陰」。她透露，每一次都是她親自替老公戳鼻孔，「那力道、深度還有圈數不可能減少的」，老公的體質太驚人，她忍不住驚呼「真是一個好陰險的人，我是不是要找我老公連結一下啊」。

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貼文一出，掀起網友討論，「天選之人」、「妳老公應該抵抗力好的關係」、「保護好老公，他可能是地球唯一的救星」、「快請政府抽他血做抗體疫苗」、「他就是那10%不會染疫的人，那你要不要把他貢獻給台灣做研究阿」、「快請政府抽他血做抗體疫苗」、「病毒量不夠的話快篩篩不到，我快篩沒陽過，PCR一驗陽」。

▲有網友指出，「真的有人不會確診」。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

另外，也有網友指出，「我同住家人三人接連確診，唯獨我沒事，可能上帝保佑吧」、「我姊小兒子5歲確診，她跟小兒同一間隔離，現在12天了，我姊也沒事」、「我身邊朋友都確診，枕邊人也確診，我怎麼篩都陰性」、「跟我狀況一樣耶，家裡接連確診，我重複居隔，但每次都快篩陰性」。

本站曾報導過《僅10%「天選之人」不會確診！ 專家分析3關鍵》，國家統計局（ONS）一份截至4月中的報告顯示，英國每10人中就有9人至少感染過一次，全國只有約10%人口從未確診過，代表這些人可能存在罕見的基因變異，能夠免於感染COVID-19。專家認為，造成免疫的結果可能來自於3種原因，包括遺傳基因等。