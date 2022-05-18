　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

好友勾妻上床！人夫約出暴打「不准還手」　再逼剃光頭、脫褲子

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲許姓男子驚見好友張男竟和老婆搞上，怒將張男約出來談判，對著他就是一頓爆打。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／台中報導

台中一名許姓男子2018年和老婆結婚，同時也邀請夫妻共同的張姓友人一起參加婚禮，不料許男結婚才一年多的時間，竟發現張男和老婆有染，讓他無法接受被好友和老婆雙重背叛的打擊，將張男約出後，要求他「不准還手」後先爆打他一頓，再強迫張男自己將頭髮剃光和脫褲子，並威脅張男「你給我離職，不然看到一次打一次」，事後遭張男提告。案經上訴至二審後，法官仍依傷害、恐嚇罪，分別判處許男有期徒刑3月與拘役30日，得易科罰金。

判決書指出，許姓男子2018年和老婆結婚宴客，當時也邀請了夫妻雙方的共同好友張男出席婚禮，分享喜訊，不料許男結婚才一年多的時間，竟發現張和老婆有染，張男主動接近老婆，誘其出遊、過夜，甚至2人還有接吻、通姦等行為，讓他無法忍受被好友與老婆雙重背叛的打擊，怒將張男約出來談判。

許男將張男約在台中大里某公園要準備談判，見張男準時赴約後越看越氣，竟拿著球棒要張男「被打不准還手」，「如果打你時你敢還手，你就知道後果了」，對著張男就是一頓暴打，更拿出自備的刮鬍刀，甚至還攔下路過的男學生，要男學生幫他跑腿買剪刀，要求張男持工具自行剃頭，並脫下褲子。

儘管如此，許男還是不解氣，對著張男再暴打了一頓，並搶走張男的機車鑰匙丟棄，事後還要求張男離職、搬家，「你給我離職，最好在大里工作，不然看到一次打一次」、「你最好想清楚才講，不要逼我動手」等語。張男逃走後，也怒報警對許男提告。

一審，法官審酌相關事證後，認定許男犯罪事實明確，法官指出許男不循正當管道解決糾紛，痛打張男，更出言威脅，犯後始終未坦承犯行，亦未賠償張男，依傷害罪與恐嚇罪分別判處許男有期徒刑3月、拘役30日，得易科罰金。許男不服，上訴二審。

許男向法官辯稱，自己無法接受被老婆和好友的雙重背叛，張男不但主動接近老婆，「誘其出遊、過夜，並有接吻、通姦」等嚴重侵害他配偶權的行為，加上他患有混和情緒及行為適應障礙，希望法官能看在他所受到的刺激上，減輕刑責。

許男主張，張男侵害他配偶權甚鉅，事後卻毫無悔意，更從未對他道歉，面對他多次質問，竟然還把老父親推出來協調，根本沒有成年人應有的擔當和羞愧，他實在難以一笑置之，但他也知道錯了，希望法官能看在他已知悔改的份上，減輕刑責。

許男指出，而且他家中上有老下有小，易科罰金總共高達12萬元，實在難以負荷，如果因此入獄，和獄中受刑人龍蛇雜處，恐又會導致他不堪社會大眾的有色眼光而沾染其他惡習，反而與法院希望教育、導正犯罪者的目的相悖，再次希望法官能減刑。不過台中高分院審理後，卻認為原審量刑無誤，駁回許男上訴，維持原判。全案仍可上訴。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
花1300元買15支快篩　他收到「2個水杯」氣炸
這格局難防疫！家人確診「他最後快篩陰」　曝9招：靠自己啊
鴻海揪內鬼！高層收1.2億好處費　判賠結果出爐
確診過就沒事？Omicron「重複感染」最新研究數據曝光
防疫保單干擾基層！　陳時中喊話了
好天氣剩今天！　雨勢最猛時間出爐
2國中女兒淪發洩工具！　獸父喊「告你男友」逼就範
防疫保單10大QA一次看！　1條件不理賠
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

莽漢揮菜刀欲殺妻遭路人制伏　法官兩度減刑輕判3年...理由曝

驚恐畫面曝！捷運鐵鎚哥車廂內狂揮　旅客嚇壞錄影急報警

只罰2400不扣車...高雄男酒後騎電動自行車　1個月被抓3次沒在怕

打工男騎腳踏車衝快車道　警好心勸阻...意外發現他的特殊身分

花1300元買15支快篩「收到2個水杯」　氣炸！一頁式廣告消失了

鴻海揪內鬼！前協理收1.2億好處費判賠千萬元確定

狂徒試槍IG秀影片！警上門抓人驚見「陽性試劑」　緊急捅鼻快篩

女運將為搶快篩併排違停　見警開單奔出求情...通緝犯身分曝光

2國中女兒淪發洩工具！獸父喊「告你男友」逼就範　逞慾下場出爐

假整地回填廢污泥「大賺4.5億黑心錢」　檢聲請扣押奸商44筆土地

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

少女時代宣布「8人完全體回歸」！　時隔5年推新專…快來回味舞台～

聰明米克斯聽2大地獄詞　翻白眼火速離場：塊陶R

莽漢揮菜刀欲殺妻遭路人制伏　法官兩度減刑輕判3年...理由曝

驚恐畫面曝！捷運鐵鎚哥車廂內狂揮　旅客嚇壞錄影急報警

只罰2400不扣車...高雄男酒後騎電動自行車　1個月被抓3次沒在怕

打工男騎腳踏車衝快車道　警好心勸阻...意外發現他的特殊身分

花1300元買15支快篩「收到2個水杯」　氣炸！一頁式廣告消失了

鴻海揪內鬼！前協理收1.2億好處費判賠千萬元確定

狂徒試槍IG秀影片！警上門抓人驚見「陽性試劑」　緊急捅鼻快篩

女運將為搶快篩併排違停　見警開單奔出求情...通緝犯身分曝光

2國中女兒淪發洩工具！獸父喊「告你男友」逼就範　逞慾下場出爐

假整地回填廢污泥「大賺4.5億黑心錢」　檢聲請扣押奸商44筆土地

大聯盟史上第8隊！太空人單局5轟炸翻紅襪王牌伊沃迪

快訊／熱火東冠G1逆轉勝塞爾提克　巴特勒高效轟41分

實施擴建工程！工人一挖驚呆　宜蘭大學再挖出「歷史文物」嗨翻了

莽漢揮菜刀欲殺妻遭路人制伏　法官兩度減刑輕判3年...理由曝

居隔單遲發惹民怨　陳時中：5~6成電話填錯「失聯很難處理」

議員爆雙北「確診死亡、火化數」有落差　北市：統計方式不同

影／民進黨邀立委分享確診經驗　趙天麟談「家中有小孩因應之道」

驚恐畫面曝！捷運鐵鎚哥車廂內狂揮　旅客嚇壞錄影急報警

月薪36K「實際工作2小時」她閒到想離職！網見1句話支持：超痛苦

放寬政策圖利保險公司？　鄭運鵬：確診增加「偏向被保險人」

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

竹科已婚男騙女同事上床　還偷拍影片

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

即／高雄愛河驚見浮屍　20多歲女穿黑衣飄水面

油罐車左轉「亮起右轉燈」　對向機車閃不及慘撞

10億董娘被逼裸離　見證人竟稱：我沒簽名

台青肖想高薪反被囚虐　柬埔寨黑道營救直擊

獸父喊「告你男友」逼女兒就範　逞慾下場出爐

烏來3m巨石崩塌！張震嶽目擊受困

男大生騎百萬重機自撞亡　再一個月就畢業

男大生兼2差送便當遭輾斃　單親媽見獨子遺體淚崩

快訊／台3線重機騎士自撞電桿　頭部重創慘死

妻約同事吃早餐　夫查結局綠爆

更多熱門

相關新聞

妻約同事吃早餐　夫查結局綠爆

妻約同事吃早餐　夫查結局綠爆

林姓男子因為陳姓妻子與同事相約吃早餐，沒想到一去就是13個小時，向其他人詢問才知道根本沒有早餐之約，進而抓包妻子是和劉姓同事共同出遊，夫妻倆因此鬧離婚，他實在氣不過，決定提告求償90萬元。新北地院勘驗陳女的聊天對話，認定他們確實曾兩度單獨出遊，最終判兩人得賠償丈夫5萬元較為適當，全案仍可上訴。

徐乃麟遭亂爆料婚外情　二審逆轉免賠

徐乃麟遭亂爆料婚外情　二審逆轉免賠

即／人妻聯手嫩小王殺夫焚屍　蛇蠍情侶一審逃死

即／人妻聯手嫩小王殺夫焚屍　蛇蠍情侶一審逃死

罵葬儀社禮車司機三字經　前交長機要宋乃午被訴

罵葬儀社禮車司機三字經　前交長機要宋乃午被訴

偽單身狂追OL！她暈船被拍性愛片還得賠正宮

偽單身狂追OL！她暈船被拍性愛片還得賠正宮

關鍵字：

外遇好友婚外情傷害恐嚇

讀者迴響

熱門新聞

小嫻分手內幕曝光！「金剛2態度」讓她徹底心寒

尪性慾旺「結婚22年天天行房」人妻崩潰哭訴

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

鬼鬼爆4年情斷禾浩辰！《營業中》不見顏佑庭

快訊／台南「吸金超跑男」　老家遭槍擊

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

金剛曾交往港星3年住豪宅「還曖昧波霸」！

納豆失憶拒復健！王偉忠5秒神救援

今晚2地區先變天　雨擴全台「連下4天」時間曝

以為漏尿！2寶媽「狂流神秘液體」　醫一照驚：第三期了

Toyz衝九份「淘到真黃金」：發了

10歲女童每天吃避孕藥！母哽咽曝：吃8個月了

尹恩惠、金鐘國爆「是真交往」！

IU為「台灣阿北」下台：哇太感動

王婉霏健身前「肥胖大媽照」曝光！被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

更多

最夯影音

更多
強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦

強尼戴普聽安珀赫德談「床上大便」笑粗乃　出庭見「粉絲狂歡呼」幹話：都我親戚啦
HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

HowHow狂嘶吼「鄧福如，叉子咧」　老婆美聲回敬：找不到關我屁事！

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

槍擊犯恨台灣闖教會掃射　釀1死5傷台裔勇醫擋彈亡

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

劉在錫「二度失誤」潑她滿臉墨　宋智孝畫愛心示愛金鍾國

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面