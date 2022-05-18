好友勾妻上床！人夫約出暴打「不准還手」　再逼剃光頭、脫褲子

▲許姓男子驚見好友張男竟和老婆搞上，怒將張男約出來談判，對著他就是一頓爆打。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者林冠吟／台中報導

台中一名許姓男子2018年和老婆結婚，同時也邀請夫妻共同的張姓友人一起參加婚禮，不料許男結婚才一年多的時間，竟發現張男和老婆有染，讓他無法接受被好友和老婆雙重背叛的打擊，將張男約出後，要求他「不准還手」後先爆打他一頓，再強迫張男自己將頭髮剃光和脫褲子，並威脅張男「你給我離職，不然看到一次打一次」，事後遭張男提告。案經上訴至二審後，法官仍依傷害、恐嚇罪，分別判處許男有期徒刑3月與拘役30日，得易科罰金。

判決書指出，許姓男子2018年和老婆結婚宴客，當時也邀請了夫妻雙方的共同好友張男出席婚禮，分享喜訊，不料許男結婚才一年多的時間，竟發現張和老婆有染，張男主動接近老婆，誘其出遊、過夜，甚至2人還有接吻、通姦等行為，讓他無法忍受被好友與老婆雙重背叛的打擊，怒將張男約出來談判。

許男將張男約在台中大里某公園要準備談判，見張男準時赴約後越看越氣，竟拿著球棒要張男「被打不准還手」，「如果打你時你敢還手，你就知道後果了」，對著張男就是一頓暴打，更拿出自備的刮鬍刀，甚至還攔下路過的男學生，要男學生幫他跑腿買剪刀，要求張男持工具自行剃頭，並脫下褲子。

儘管如此，許男還是不解氣，對著張男再暴打了一頓，並搶走張男的機車鑰匙丟棄，事後還要求張男離職、搬家，「你給我離職，最好在大里工作，不然看到一次打一次」、「你最好想清楚才講，不要逼我動手」等語。張男逃走後，也怒報警對許男提告。

一審，法官審酌相關事證後，認定許男犯罪事實明確，法官指出許男不循正當管道解決糾紛，痛打張男，更出言威脅，犯後始終未坦承犯行，亦未賠償張男，依傷害罪與恐嚇罪分別判處許男有期徒刑3月、拘役30日，得易科罰金。許男不服，上訴二審。

許男向法官辯稱，自己無法接受被老婆和好友的雙重背叛，張男不但主動接近老婆，「誘其出遊、過夜，並有接吻、通姦」等嚴重侵害他配偶權的行為，加上他患有混和情緒及行為適應障礙，希望法官能看在他所受到的刺激上，減輕刑責。

許男主張，張男侵害他配偶權甚鉅，事後卻毫無悔意，更從未對他道歉，面對他多次質問，竟然還把老父親推出來協調，根本沒有成年人應有的擔當和羞愧，他實在難以一笑置之，但他也知道錯了，希望法官能看在他已知悔改的份上，減輕刑責。

許男指出，而且他家中上有老下有小，易科罰金總共高達12萬元，實在難以負荷，如果因此入獄，和獄中受刑人龍蛇雜處，恐又會導致他不堪社會大眾的有色眼光而沾染其他惡習，反而與法院希望教育、導正犯罪者的目的相悖，再次希望法官能減刑。不過台中高分院審理後，卻認為原審量刑無誤，駁回許男上訴，維持原判。全案仍可上訴。