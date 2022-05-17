探病罵葬儀社禮車司機三字經　前交通部長機要宋乃午被起訴

▲前交通部長機要宋乃午，在耕莘醫院前罵葬儀社禮車司機三字經遭起訴。（示意圖／翻攝Google地圖）

記者劉昌松／台北報導

前交通部長林陵三的祕書宋乃午，去年10月在醫院前，因行走路線與葬儀社禮車車發生搶道問題，林被來車嚇到怒罵三字經，禮車林姓駕駛則從車上拿辣椒水反擊，台北地檢署調查後，17日依公然侮辱罪起訴宋男，另依傷害罪起訴林姓駕駛。

宋乃午因2002至2003年，擔任前交通部長林陵三祕書時，洩露甄審委員名單給業者，收賄28萬，被判處徒刑11年，褫奪公權8年定讞，2011年3月被緝捕回台發監，2016年獲准假釋出獄。

2021年10月16日晚上7點左右，宋到新店耕莘醫院探病後準備離開，被突然出現的葬儀社接送大體禮車嚇到，宋當場開飆三字經，林姓駕駛下車理論後，回到車上拿出辣椒水朝宋的臉部噴灑，宋眼睛被噴濺刺痛，也拿起雨傘揮舞。

檢警調查，耕莘醫院因為疫情關係，早就把當時院前的雙向車道，改成單車道雙向通行，根據保全目擊證詞，宋乃午雖自稱走在行人穿越道，但其實距離唯一的車道很接近，因此被突然出現的禮車嚇到，檢察官安排雙方調解不成，依公然侮辱罪起訴宋男，另依傷害罪起訴林男，至於宋揮傘的動作屬於正當防衛，不構成犯罪。