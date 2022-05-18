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社會 社會焦點 保障人權

老婆約同事吃早餐一去13個小時　夫一查結局綠爆

記者黃翊婷／新北報導

林姓男子因為陳姓妻子與同事相約吃早餐，沒想到一去就是13個小時，向其他人詢問才知道根本沒有早餐之約，進而抓包妻子是和劉姓同事共同出遊，夫妻倆因此鬧離婚，他實在氣不過，決定提告求償90萬元。新北地院勘驗陳女的聊天對話，認定他們確實曾兩度單獨出遊，最終判兩人得賠償丈夫5萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

▲林男發現妻子謊稱和同事相約吃早餐，實際上是和劉男一起出遊。（示意圖／取自免費圖庫unsplash，與本案當事人無關）

林男在判決書中主張，妻子（現已離婚）2021年9月11日告訴他當天要早起，因為約了同事一起吃早餐，但妻子從清晨5時出門後，他一直等到傍晚6時都沒等到人返家，急得向妻子的同事詢問，得到的回答卻是根本沒有相約吃早餐或聚餐，因而心生懷疑，進一步追查才發現被戴綠帽。

林男表示，妻子被抓包外遇後便提出離婚，還承認曾在2021年8月21日和劉姓同事去夜遊、吃宵夜，並一同過夜沒有返家，同年9月11日也是和劉男一起出遊過夜，雙方互有好感，所以堅決要和他離婚，後來又改口說兩人已經分開，試圖用別的理由要求離婚，結果12天後就被他發現兩人仍有聯絡。

林男聲稱，劉男曾向妻子表明愛意以及不後悔事情如此發展等話，甚至有牽手、接吻等情侶關係，他試圖溝通，卻被怪罪自己才是導致婚姻破裂的主因，又憤怒又悲傷，這才決定提告求償90萬元。

對此，劉男強調，從未與陳女交往，兩人是一般朋友關係，他偶爾會傾聽對方在婚姻中遇到的困擾，2021年9月11日只是一起去彰化送貨而已。

陳女也表示，2021年9月11日的確曾和劉男一起去送貨散心，雙方雖然互有好感，但從未做出逾矩行為，而且之後就沒再私下見面，後來與丈夫協議離婚，丈夫堅持每個月要給付小孩3萬元的扶養費，並要求提供劉男的聯絡方式換取協商空間，她才再度與對方聯繫；此外，離婚的原因是生活中許多小事、爭吵累積起來的，是她對丈夫心寒才會提出離婚，與劉男無關。

不過，新北地院法官勘驗陳女的LINE對話內容，發現她曾對丈夫說，「我剛和那個男生（指劉男）談了很久，他本來就知道我有婚姻，和我也只是很聊得來互有好感，會出去吃飯聊天，他也沒想要破壞我的家庭和婚姻，如今因為他開車帶我出遊被你發現，他也發現事態嚴重，他覺得為了兩個小孩，我們就到此為止就好」，加上被質問與劉男兩度單獨外出過夜時也未曾反駁，最終不採信陳、劉兩人的說詞，判他們應賠償林男5萬元較為適當，全案仍可上訴。

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