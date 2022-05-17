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社會 社會焦點 保障人權

徐乃麟遭亂爆料與女密友婚外情丟300萬代言　二審逆轉免賠

▲▼ 楊強蓉徐乃麟。（圖／記者林彥君攝／記者季相儒攝）

▲徐乃麟（右）與楊強蓉（左）間的官司，徐乃麟二審敗訴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

綜藝大哥徐乃麟日前爆發詐賭、投資等等糾紛，綽號「圓圓姊」的楊強蓉竟透過律師放話徐乃麟曾爆發婚外情，「有發生關係」，並稱握有錄音檔。徐乃麟不滿，認為因此丟掉300萬代言，故起訴求償200萬元。一審判楊女與律師須賠償10萬元，上訴二審後，高院二審17日逆轉改判免賠。可上訴。

本案起因於徐乃麟的豪宅詐賭案件，當時因徐乃麟在台北市內湖購入價值近8千萬元豪宅「米蘭苑」，出租給楊強蓉，但在2016年間卻發生豪宅變賭場，楊女還在賭場內詐賭，受害人是同住在「米蘭苑」豪宅的女友人「Vivi」董子綺，董女因被詐賭，輸了3800萬元，到警局報案。全案爆發後，楊女曾對外放話說徐乃麟曾參與豪宅內的賭局，另外也有人質疑徐乃麟與董子綺的關係。徐乃麟因此對楊女提出妨害名譽的告訴。

全案進入司法程序後，2019年9月初徐乃麟與楊女等人到地檢署開庭對質，開完庭後楊女的律師突然對外放話，指稱「徐乃麟今天他也承認說確實有這段錄音，在錄音裡面，徐乃麟講董子綺跟他是男女朋友關係，甚至是雙方有發生關係，徐乃麟不否認他有講過這一段話，但是他自己講說那是氣話。」楊女也在旁幫腔「他從到尾說謊，說跟董子綺沒有關係，董子綺告訴我19歲就跟他在一起了。」言論經由媒體報導後，徐乃麟不滿，認為自己因此丟失300萬元代言，因此對楊女與律師起訴，求償200萬元並登報道歉。

一審法院審理後，認定楊女等2人言論確實侵害徐乃麟名譽權，審酌徐乃麟雖提出代言合約書證明自己喪失代言，但代言還需拍攝廣告、宣傳等等事務，須扣除成本，故法院認為實際利益未必就有300萬元；另外登報道歉法院則認為沒必要。最後一審法院判准10萬元。

案件上訴二審，高院審酌楊女等人提出的LINE對話紀錄，錄音帶等等證據，再加上某次有人詢問徐乃麟有關他與董女的關係，徐乃麟竟回稱：「怎樣呢？他是我馬子，我睡過他，我幫他怎樣呢？關你屁事啊，他馬的」徐乃麟雖說這是氣話，不能當真，但高院認為這確實留下模糊想像空間，在客觀上確有使人產生兩人為男女朋友關係之認知。因此高院作出不同認定，逆轉改判楊女與律師免賠償。本案徐乃麟可以再上訴。

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