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超商拿鐵全新升級！咖啡、奶香更濃了　限時「第2杯7折」爽喝

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11宣布，「CITY CAFE拿鐵」配方全新升級 。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

愛喝拿鐵的你快看過來！就有超商宣布，「拿鐵」將全新升級，針對咖啡豆重新調配比例，讓拿鐵的濃厚奶香與咖啡尾韻完美融合，且為慶祝拿鐵全新升級，5/18起至門市購買大杯以上拿鐵或濃萃拿鐵，同品項可享「第2杯7折」優惠。

7-11自2004年推出CITY CAFE咖啡品牌，首推24小時現煮咖啡服務，2018年更擴展到精品咖啡市場，而今年7-11終於帶來新消息了，CITY CAFE拿鐵豆風味將再次升級，以中南美洲5種咖啡豆拼配而成，綜合使用巴西的日曬及半水洗等2種後製處理咖啡豆，將咖啡的醇厚餘韻與奶香完美融合，讓風味層次變得更加濃郁豐富。

為慶祝CITY CAFE拿鐵全新升級，7-11也於5/18起至5/31止推出咖啡優惠，期間只要至門市購買CITY CAFE拿鐵、濃萃拿鐵大杯以上，同品項即可享「第2杯7折」優惠（不提供線上寄杯）。

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲5/18起至5/31止於門市購買大杯以上拿鐵、濃萃拿鐵可享「第2杯7折」優惠。

萊爾富也推出最新4款「特大杯Hi Café風味咖啡系列飲品」，喜愛酸甜口味的你一定要喝「冰檸檬美式咖啡」，將微酸檸檬汁與美式咖啡結合，微苦的咖啡喝起來帶點檸檬香氣，另外還有加了氣泡水的「冰檸檬氣泡美式咖啡」，炎熱的夏天喝一杯超滿足。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲香醇的美式融合酸甜的檸檬、柚醬更清爽，且還能享嚐鮮價59元。（圖／萊爾富提供）

再來是「冰黃金柚香咖啡」，嚴選韓國黃金柚醬，將酸酸甜甜的柚醬與香醇的美式咖啡融合，不僅聞得到黃金柚醬散發的濃郁香氣，還能品嚐到酸甜的咖啡風味，同步也有「冰黃金柚香氣泡美式咖啡」，一樣加入清爽的氣泡水，讓口味變得更有層次；以上4款新品即日起至5/31止還可享嚐鮮價59元。

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