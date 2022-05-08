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母親節小確幸！4大超商「咖啡優惠」快看　美式、拿鐵買2送2

▲慶祝母親節，4大超商推出咖啡優惠。（圖／各業者提供）

▲慶祝母親節，4大超商推出咖啡優惠。（圖／各業者提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今天就是母親節了，你買好禮物了嗎？不如也趕快請媽媽喝杯咖啡！以下就整理4大超商推出的「母親節咖啡優惠」，大杯美式、拿鐵可享買2送2優惠，愛喝燕麥奶的也絕對不能錯過最新燕麥冰奶茶，限時買5送2，快把握機會省荷包。

●7-11

7-11即日起至5月8日於 OPEN POINT APP行動隨時取推出「5大CITY系列指定飲品買5送2」優惠，品項包括CITY CAFE大杯濃萃美式咖啡、CITY PRIMA精品美式咖啡、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵咖啡、CITY TEA現萃茶統一布丁奶茶及CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶，兌換期限至6月30日止。

●全家

加碼於5月每周五、六、日推出「Let’s Café大杯經典／經典特濃系列咖啡第3杯0元喝」優惠，等於買2送1，就是要讓咖啡控假日也能領一波小確幸，提醒須使用foodpanda下單才享優惠。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家有咖啡第3杯0元喝優惠，須使用foodpanda下單。

●萊爾富

萊爾富推出Hi Café4大新品，分別為檸檬美式咖啡、檸檬氣泡咖啡、柚香美式咖啡以及柚香氣泡咖啡，即日起至5月31日可享嚐鮮價59元。另至5月10日前，UCC職人冰咖啡（無糖／加糖） 和台塩生技塩咖啡-玫瑰塩（2合1／3合1）加碼可享買1送1優惠。

●OK mart

OK mart即日起至5月8日於全門市祭出「大杯莊園級美式、拿鐵買2送2」優惠，加碼至6月1日前有指定餅乾、茶、運動補給飲料等第2件6折起小確幸。

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拿鐵、美式買2送2！　4大超商「母親節優惠」一次看
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