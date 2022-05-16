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超商最新「4款風味咖啡」來了！加檸檬、柚醬超清爽　限時59元爽喝

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富即日起開賣最新4款風味咖啡飲品。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

迎接炎熱的夏天，當然要喝一杯清爽的才過癮！就有超商將美式融合檸檬汁、黃金柚醬以及氣泡水，打造出4款最新風味咖啡飲品，喝起來不僅能享受咖啡的香醇，還能感受到檸檬、柚醬帶來的酸甜，且即日起至5/31止還可享嚐鮮價59元，趕快把握機會喝一波。

萊爾富推出最新4款「特大杯Hi Café風味咖啡系列飲品」，喜愛酸甜口味的你一定要喝「冰檸檬美式咖啡」，將微酸檸檬汁與美式咖啡結合，微苦的咖啡喝起來帶點檸檬香氣，另外還有加了氣泡水的「冰檸檬氣泡美式咖啡」，炎熱的夏天喝一杯超滿足。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲香醇的美式融合酸甜的檸檬、柚醬更清爽，且還能享嚐鮮價59元。

再來是「冰黃金柚香咖啡」，嚴選韓國黃金柚醬，將酸酸甜甜的柚醬與香醇的美式咖啡融合，不僅聞得到黃金柚醬散發的濃郁香氣，還能品嚐到酸甜的咖啡風味，同步也有「冰黃金柚香氣泡美式咖啡」，一樣加入清爽的氣泡水，讓口味變得更有層次；以上4款新品即日起至5/31止還可享嚐鮮價59元。

▲▼7-11最新蘋果咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起開賣最新「CITY CAFE完熟蘋果咖啡」以及「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」。（圖／7-11提供，下同）

7-11旗下自有品牌CITY CAFE及CITY TEA現萃茶即日起推出3款全新風味飲品，咖啡控一定要試試「CITY CAFE完熟蘋果咖啡」以及「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」，嚴選蘋果萃取汁液與蜜漬蘋果丁，整杯散發清新蜜蘋果香氣，再加入冰美式讓口味變得更有層次，搭配氣泡咖啡更是沁涼解暑。

▲▼7-11最新蘋果咖啡。（圖／7-11提供）

▲「CITY TEA完熟蘋果冰茶」以英式紅茶為基底，每一口都散發清甜蘋果香，還吃得到果粒。

愛喝茶的人一定不能錯過「CITY TEA完熟蘋果冰茶」，蘋果味道酸甜適中，以英式紅茶為基底凸顯蘋果清香，同時帶有果粒嚼勁。為慶祝新品上市，即日起至5/17止，OPEN POINT行動隨時取推出「涼夏水果季」指定商品同品項買5送2，包括CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡、CITY TEA完熟蘋果冰茶、CITY TEA一顆檸檬青茶。

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