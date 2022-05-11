限時3天！超商「3大咖啡飲品」優惠來了　30元爽喝特大美式

▲7-11推出國際護師節咖啡優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

迎接5月12日「國際護師節」，就有超商推出3大咖啡飲品組合優惠，特大杯美式買12送12，平均每杯只要30元，直接替荷包省一波，另外，同步還有「涼夏水果季」4大咖啡飲品優惠，新品完熟蘋果氣泡咖啡、完熟蘋果冰茶可享買5送2，趕快把握機會喝起來。

5月12日是「國際護師節」，7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「謝謝醫護 勇敢守護」活動，即日起至5月14日，3大CITY系列指定飲品可享組合優惠，包括：CITY CAFE特大杯美式咖啡買12送12優惠價720元、CITY TEA現萃茶英式紅茶買3送3優惠價105元、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶買2送1優惠價150元，不僅能自己享用，也能轉贈給身邊的醫護親友，感謝守護全民健康的付出。

OPEN POINT APP行動隨時取即日起至5月17日止還有「涼夏水果季」指定商品同品項買5送2優惠，包括：CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡、CITY TEA完熟蘋果冰茶、CITY TEA一顆檸檬青茶。

▲7-11開賣最新「CITY CAFE完熟蘋果咖啡」以及「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡」。

為迎接夏日到來，星巴克也推出長達24天的數位抽獎活動「LOVE SUMMER 數位體驗」，5月13日到6月5日期間，進入特定網頁開啟數位體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠，包括買1送1、第2杯半價優惠等，優惠兌換時間為上午11點至晚上8點，本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點服務與特定門市。

▲星巴克買1送1。（圖／取自星巴克同好會臉書專頁）

此外，別忘記5月11日與5月12日共2天，星巴克也有推出星光好友優惠，活動期間從下午4點至晚上8點，消費者至店購買兩杯相同容量、風味、冰熱一致的飲料，可享好友分享優惠，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取，部分門市不提供此優惠。