嗆開單女警「菜鳥X你媽」　猛開車門撞傷警！惡駕駛下場慘

▲魏姓駕駛撕毀罰單還猛開車門撞女警，遭檢察官提起公訴 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區大同路禮門街口今年初發生一起刁民拒絕開單，並用力開車門撞傷警員的離譜案件，警方表示當時交通分隊陳姓女警傍晚在該處進行勤務，發現一輛藍白色自小客車從中間快車道違規進入禮門街上高速公路，跨線左轉相當危險，因而攔下，魏姓駕駛（25歲）遭開單態度惡劣嗆警「三小啦！菜鳥是不是？」，警員提醒他注意態度，並製單告發請當事人簽名，未料魏男當場將罰單撕毀，嗆聲再開一張。

汐止交通分隊陳姓女警請他保持理性配合，未料魏男下車時，故意用力開車門撞警，警員雖然當下僅嚴厲告誡，若再犯即觸犯妨害公務等罪嫌，魏男收領罰單後離去。

汐止警方表示：事後陳姓女警發現右大腿遭刁民故意用力開車門撞傷，經檢視密錄器發現魏男多次用髒話怒嗆警員「三小！菜鳥是不是？」、「菜鳥！缺業績是不是？」、「再開一張啊！操你媽，我跟你好好講」，惡形惡狀都被密錄器蒐證。

加上魏男被請求下車時，用力開啟車門撞擊，造成女警右大腿挫傷，汐止警方認定魏男行為明確對執法警員人格、身體詆毀傷害，警方事後依妨害公務、傷害、妨害名譽等罪將魏男函送士林地檢署偵辦，地檢署檢察官日前依職權將魏男依觸犯妨害公務等罪提起公訴。

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