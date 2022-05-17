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和統會成員槍擊加州「台灣教堂」　會長：他太偏激已保持距離

▲▼南加州橘郡（Orange County）的台灣長老教會發生槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲南加州台灣教堂槍擊案，槍手為68歲的和統會成員周文偉。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國警方16日證實，南加州台灣長老教會教堂槍擊案，槍手為68歲的和統會成員周文偉（David Chou）因不滿中國與台灣的政治緊張，進而針對台灣人下手，FBI已朝仇恨犯罪（hate crime）方向展開調查。和統會的「拉斯維加斯分會」創會會長顧雅文表示，曾經與周文偉談話過2次，就發現他太偏激，已經保持距離。

根據中評社報導，顧雅文表示，他們對南加州橙郡長老教會發生槍擊案感到震驚！對遇難和受傷的、同為台胞的鄉親表示慰問，對嫌疑人周文偉的極端違法行為表示強烈的譴責！

顧雅文表示，周文偉是在拉斯維加斯和統會2019年4月成立時，不請自到的，他當時表示要給台灣的選舉人（應指韓國瑜）捐款，因為周文偉是前台灣南科大教授，《調酒聖經》一書的作者，而和統會歡迎任何支持中國和平統一的人、當然也包括周文偉參加活動，所以就給了他發言的機會。

▲▼周文偉參加和統會活動時，展示支持韓國瑜標語。（圖／翻攝自LV新聞網）

▲周文偉參加和統會活動時，展示支持韓國瑜標語。（圖／翻攝自LV新聞網

顧雅文說，後來和周文偉談了2次話，覺得他思想太偏激，就同他保持距離了，在2019年下半年後，周文偉沒有再參加拉斯維加斯和統會的任何活動，那時起周文偉就不是和統會的成員了，包括和統會建的微信群，從來就沒有加過他。

顧雅文說，周文偉台灣話很流利，平時與藍綠都有接觸的，他們知道周文偉的太太去年在台灣因為癌症過世了。

顧雅文強調，很不齒一些陰暗勢力，企圖利用這個案件「一石三鳥」，打擊深藍、打擊統派和破壞促進兩岸和平統一團體聲譽。

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