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大陸 大陸焦點 特派現場

喝洗衣精或奶茶？　網友痛批「做生意沒底線」

▲▼ 大陸洗衣精奶茶 。（圖／翻攝 微信 深圳新聞網）

▲ 大陸洗衣精奶茶 。（圖／翻攝 微信 深圳新聞網）

記者任以芳／綜合報導

大陸南京流行「洗衣精奶茶」，原本是是一家餐飲店推出的泰式奶茶產品。之後，重慶、廣東等地開始模仿「清潔劑系列飲料」，甚至又做成「飲料包裝清潔劑」，曾經有位長輩以為廁所放柳橙汁，給孫子喝下去送去緊急洗胃。不少大陸家長痛批業者，做生意沒底線，會害死小孩。

綜合陸媒報導稱，大陸奶茶店競爭太激烈，口味、品種上玩花樣已經山窮水盡，竟然動起包裝改造創意。「洗衣精奶茶」是披著洗衣精塑膠瓶外殼，裡面裝泰式奶茶，18元人民幣一桶（500ml），換算90多塊台幣。

代購「洗衣精奶茶」 也在電商平台紅了，店家發出宣傳家告，超大杯「洗衣精奶茶」代購38元，不包郵。但截至目前，尚未發現相關店鋪存在購買記錄。

▲▼ 大陸洗衣精奶茶 。（圖／翻攝 央視）

▲ 大陸柳橙汁清潔劑，小孩誤喝洗胃 。（圖／翻攝 央視）

大陸網友看到也正發兩面評稱，有人認為「設計創新應有底線，會誤導孩子誤食真的洗衣精。」、「設計沒有標準，但是有道德底線」，還有網友稱「看包裝就不想喝了」、「以假亂真，孩子會誤喝真正的清潔劑。

江蘇蘇州一名媽媽在網上購買一款網紅清潔劑，這包裝很像橙汁，還有一股濃濃的橙子香味，外觀是日文有柳橙圖案。家裡老人誤將清潔劑當成了橙汁給孩子喝下，緊急送往醫院洗胃。

另外，不止大陸玩包裝混淆創意。韓國某日用化工企業和牛奶企業聯名推出的牛奶沐浴露，對於兒童可能誤喝風險；還有圍棋、鞋油盒外觀的巧克力等。

不少大陸家長呼籲，網購這些創意商品要三思，小孩根本沒有分辨能力，誤食命撿回來事小，最終鬧出悲劇，遺憾終生。

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