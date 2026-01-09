人夫抓包妻子車震挨告妨害秘密　「維護配偶權」法官判無罪

▲嘉義人夫懷疑妻子出軌跟蹤，竟拍到她與男鄰居在車內偷情證據，被男鄰居提告妨害秘密。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者葉品辰／嘉義報導

嘉義一名男子懷疑妻子與男鄰居過從甚密，去年深夜尾隨妻子外出，竟在偏僻鄉間道路目擊兩人於車內發生親密行為，當場持手機錄影蒐證，卻反遭男鄰居提告妨害秘密罪。嘉義地方法院審理後認定，男子是為維護自身配偶權、以平和方式短暫錄影取證，並非「無故」竊錄，判決無罪，全案仍可上訴。

判決指出，事件發生於2023年1月深夜11時許，男子因長期懷疑妻子行蹤異常，當晚尾隨妻子至嘉義縣民雄鄉一處偏僻鄉道，發現妻子與男鄰居同車停在路邊，男子下車後以手電筒照向車內，並持手機錄下兩人衣衫不整、互動親密的畫面，過程約1至2分鐘，確認出軌情事後即停止拍攝。男鄰居當場發現後報警，並提告男子涉犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪。

男鄰居主張，案發時車內行為屬非公開活動，男子未經同意拍攝其生殖器，已侵害隱私權；男子則辯稱，拍攝當下有說出「我不信抓你們抓不到」，因此拍攝行為是在對方知情狀況下進行，目的僅為蒐集侵害配偶權的證據，並未長時間或全面監控。法官勘驗影片後指出，案發地點偏僻、無路燈照明，車內活動原本不易被外界察覺，男鄰居雖知有人拍攝，但並未同意錄影。

不過，法院認為，妨害秘密罪須以「無故」竊錄為構成要件，本案中男子是為了維護婚姻關係、蒐集侵害配偶權證據，拍攝時間短暫、手段平和，對隱私權侵害程度有限，且當下難以透過其他方式即時保全證據，具正當理由，並未逾越比例原則，難認具實質違法性。嘉義地院因此認定，男子行為不符合刑法妨害秘密罪的構成要件，判決無罪。