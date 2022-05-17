西門町砍人被逮！犯嫌「警局比YA」笑發限動：未成年的好處

▲犯嫌IG的限時動態讓網友全炸鍋。（圖／翻攝自Dcard，下同）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《血濺西門町！2男「峨嵋停車場中埋伏」 慘遭亂刀圍攻負傷逃命》，西門町峨嵋立體停車場15日晚間10點多爆發一起砍人案，警方在3小時內將5名犯嫌緝捕歸案。就有網友發現，砍傷人的犯嫌不僅未成年，事發後還在IG限時動態貼出在警局比YA的照片，還說「未成年的好處就是這樣」。

據了解，29歲的曾男與25歲邱男到西門町逛街，晚間10時許到峨嵋立體停車場4樓準備牽車離開，孰料突然衝來數名惡煞，分持西瓜刀就是一陣猛砍。案發後3個小時內將5名犯嫌帶回，初步訊問，犯嫌供稱是因感情糾紛，雙方曾私下爆發衝突進而引發殺機。警方訊問後，全案將依殺人未遂罪嫌偵辦。

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就有網友在滑IG時發現，有人在限時動態貼出相關新聞，並tag幾個帳號，直誇「你們昨晚好殺」、「你跟鬼一樣」。而被tag的帳號也轉發，直接飆國罵「X你娘等我出來」，還PO出在警局裡比YA的照片，甚至發言「未成年的好處就是這樣」、「抱歉讓大家擔心了，我已經出來了，不會進去關，應該啦！」

種種動態讓網友氣炸，PO上Dcard直罵「砍人後毫無悔意囂張至極」，「未成年砍人被捕後，在警局轉發人家標他上新聞的限時（一整排都是），轉發的也不懂在想什麼，砍人很厲害嗎？這可是殺人未遂欸！」「看了真的很生氣，而且因為未成年，也會被減輕很多刑責，就這樣草菅人命」、「不知道說什麼了，希望司法終究能收拾這種人，也希望能給受害者一個交代。」

貼文一出引起網友們共憤，紛紛氣炸開批。不過，據網友們討論，在引發爭議後，該帳號馬上湧入大量留言，犯嫌還一度發限動嗆網友「開小號的我一律不會回，等你開本帳」。隨後，犯嫌似乎有陸續刪掉一些爭議動態，還有人發現，爭議動態少了蠻多之外，貼文留言功能也被關閉。另外，目前該帳號已經從公開改設為私人帳號。