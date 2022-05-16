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2男逛完西門町「峨眉停車場遭砍」　負傷逃命遇警獲救

▲▼2男逛完西門町遭砍。（圖／記者游宗樺攝）

▲2男逛完西門町後，在峨眉停車場牽車時遭砍。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區15日晚間10時許爆發一起砍人案，2名男子逛完街到峨嵋立體停車場牽車離開時，遇到3名惡煞分持西瓜刀攻擊，2人手腳及背部遭砍傷送醫，其中1人遇襲後趕緊開車下樓逃命，所幸傷者送醫均無生命危險。警方已派員到醫院了解案情，初步了解傷者與兇嫌並不認識，懷疑是遭人買兇暗算，已調閱附近監視器，全力追緝犯嫌下落。

▲▼2男逛完西門町遭砍。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼2男逛完西門町遭砍。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在現場拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，曾姓男子（29歲）事發時與邱姓友人（25歲）到西門町逛街，晚間10時許到峨嵋立體停車場4樓準備牽車離開，孰料突然衝來3名惡煞，分持西瓜刀就是一陣猛砍，現場地面瞬間染紅，邱男手腳遭砍傷，而曾男手臂及背部則遭砍。

曾男遇襲後強忍疼痛，上車開下樓想找人求救，剛好遇到警方在停車場出口附近臨檢，警方聽聞曾男說明後不敢大意，立即呼叫支援並請求救護車到場，所幸曾、邱2人送醫急救後意識清楚，暫無生命危險，

▲▼2男逛完西門町遭砍。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲曾男開車下樓找警方求救。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方經調閱監視器，初步掌握3名犯嫌行蹤，發現他們在案發前約10分鐘就在現場埋伏，見到2名被害人出現後，馬上拿出西瓜刀行兇後逃逸。警方已成立專案小組，並在現場拍照採證，目前逮捕1名涉案犯嫌，正全力追緝其餘犯嫌到案。

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