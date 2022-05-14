陳時中投書巴西媒體「展現防疫成果」　籲挺台加入世衛

▲衛福部長陳時中。（圖／記者林敬旻攝）



文／中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電

巴西具影響力的聖保羅頁報今天以「台灣籲請全面加入世界衛生組織」為題，刊出衛福部長陳時中投稿專文，指出台灣將持續與全球合作以確保台灣民眾皆可享有基本健康人權。

聖保羅頁報（Folha de São Paulo）是巴西和南美洲發行量最大的報紙，成立於1921年，立場較為自由、激進，貼近社會菁英階層，經多年發展已成為龐大媒體資訊集團，包括報紙、資料中心、市場調查及民意調查機構、通訊社、娛樂與資訊及雜誌等產業。

巴西與全球多數國家一樣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的威脅下，民眾生活受到嚴重影響，巴西僑社、僑界善心人士及駐聖保羅辦事處經常發動各式賑濟社會底層弱勢民眾的愛心活動與義診，早已受到巴西社會各階層人士的肯定。

巴西主流媒體報導焦點多以歐美及區域內議題與人、事、物為主，對亞洲除中國以外的事務向來著墨不深，但聖保羅頁報網路版今天刊登駐聖保羅辦事處翻譯葡文的陳時中專文，介紹台灣防疫成果。

專文指出，COVID-19疫情爆發迄今，台灣與全球相比受到的傷害較輕，主因是台灣民眾與政府共同合作防疫，並展現關鍵軟硬科技實力，以及政府在相關階段所採不同政策所產生的綜效，獲致全球許多國家刮目相看。

文中提到台灣政府藉由在1995年建置的全民健康保險體系，厚實的科技基礎，以及政府針對疫情在不同發展階段採取的政策與提供包括口罩、疫苗與彈性應對的醫療資源等，對疫情的阻隔與治療產生關鍵性影響。

專文除介紹台灣防疫成果及訴請全面加入世界衛生組織外，並再次肯定台灣在醫療、防疫與衛生等對全球的貢獻與成就，不僅有效照顧台灣民眾在工作、生活與就學的正常運作，更在經濟發展保有高於全球平均值以上的成長率，成為世人所稱羡的新台灣模式，獲得巴西民眾的關注與討論。