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台南選手林家文　巴西聽奧網球勇奪1金2銀

▲台南市的網球好手林家文，在2022年巴西聽障奧運勇奪1金2銀，包辦網球女雙金牌、女單銀牌及混雙銀牌，黃偉哲市長也在第一時間表達恭賀之意。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市的網球好手林家文，在2022年巴西聽障奧運勇奪1金2銀，包辦網球女雙金牌、女單銀牌及混雙銀牌，黃偉哲市長也在第一時間表達恭賀之意。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

來自台南市的網球好手林家文，在2022年巴西聽障奧運勇奪1金2銀，包辦網球女雙金牌、女單銀牌及混雙銀牌，黃偉哲市長也在第一時間表達恭賀之意，網球金后代表國家站在賽場上與各國好手較勁，為爭取至高榮耀而努力不懈，讓臺南市民與有榮焉。

教育局長鄭新輝表示，林家文因父親熱愛打網球，國小4年級也跟著接觸網球，一開始單純為了培養運動習慣，後來愈打愈有興趣，也逐漸打出好成績，國一時參加臺南市中等學校運動會一舉奪下冠軍，更於上屆2017年土耳其薩姆松聽奧首奪女單及女雙金牌，今年26歲的林家文在本屆聽奧再度完成女雙金牌2連霸，雖沒能成功衛冕女單金牌，但實力堅強的她仍獲得女單銀牌及混雙銀牌。

台南市體育處表示，林家文曾在全國達福林匹克運動會選手育苗訓練營分享自己的心路歷程，希望將自己的運動及訓練經驗落根開花到每一個角落，而家文也經常進校園分享生命故事，期盼後輩也能在網球界闖出一片成績，他也期許自己能繼續在世界的舞台發光發熱，歡迎市民朋友一同為臺南勇將加油！

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