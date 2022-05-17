成醫致力COVID-19婦幼專責照護　專責照護病房讓確診孕婦安心待產

▲成大醫院將於5月20日成立「COVID-19婦幼專責照護」，為確診、隔離、緊急狀況之孕婦安排產程綠色通道，建構疫情中孕產婦最安心的安全環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

當戰亂或是疫情發生時，「婦幼」相對的弱勢，在台南市衛生局指導下，成大醫院將於5月20日成立「COVID-19婦幼專責照護」，為確診、隔離、緊急狀況之孕婦安排產程綠色通道，更由急診、產房、婦科病房、嬰兒室、小兒加護病房、感染管制中心等跨科團隊提供全方位照護，建構疫情中孕產婦最安心的安全環境。

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成大醫院成立之「COVID-19婦幼專責照護」，具體做法是：（1）將產房改為確診孕婦的專責照顧，提供15張待產床及安胎床，為婦幼親善專區。（2）提供15張專責隔離嬰兒床，迎接新生命。（3）提供8張嬰幼兒加護病床，專責確診兒童重症照護。

成大醫院自4月開始，陸續收治15名新冠肺炎確診及居家隔離中孕婦，順利完成剖腹產6例及自然產1例，所有新生兒PCR檢測皆為陰性，已具備相當熟練的經驗。成大醫院基於大學醫院的責任及使命，經與臺南市衛生局討論後，成立COVID-19婦幼專責照護，延續原有專責病房及專用產房和嬰兒室的分區分流規劃，擴大設置各類床位，讓確診孕婦更能安心迎接新生命。

大台南地區每月大約有1000名新生兒誔生，隨著疫情發展，確診孕產婦人數持續增加，預估每月將有100名新生兒來自確診孕婦。新生兒來自確診母親的垂直感染率大約為2％，此外，即使99.75％ Omicron確診者屬於輕症或無症狀，但0.25％為中重症者中兒童佔了約20％。因此，確診孕婦、新生兒和中重症者皆需要高度的專業醫療來照護。成大醫院整合了產科醫師、新生兒科醫師、麻醉科醫師及專業護理師等團隊，投入最完整的專業人力和資源，並加入衛生局的轉診集體調度，建立更良好的醫療網絡，共同守護大台南婦幼健康。

成大醫院成立COVID-19婦幼專責照護病房，對原孕產婦安排之配套措施如下：1、原產檢，看診及急診服務維持不變。2、臨近產期之孕產婦由成大醫療團隊轉介到策略聯盟醫院繼續照護，維持成大醫院體系一貫專業照顧水準，24小時照護無間斷。