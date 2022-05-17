孕婦腹痛急診PCR陽性　東港安泰醫院緊急剖腹…母子均安

▲東港安泰醫院為馬姓婦人緊急剖腹生產 。（圖／安泰醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

29歲的馬姓孕婦懷孕39週，17日腹痛到安泰醫院急診就醫，PCR篩檢陽性，緊急安排入住隔離病房，婦產科醫師與孕婦溝通後決定進行剖腹生產，經1小時完成生產，母子平安。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬婦到安泰醫院急診室求診，醫師發現她PCR陽性後，決定剖腹生產，院方動員婦產科、小兒科、麻醉科、正/負壓手術室及新冠肺炎負壓隔離病房團隊，於17日中午進行剖腹產手術，進行1小時完成生產，母子生命徵象穩定，男嬰體重3600公克，哭聲宏亮，目前寶寶安置於專門的嬰兒室內，在兒科團隊照顧下，目前新生兒一切正常。

安泰婦產科醫師張鴻耀表示，安泰醫院備有正/負隔離壓手術室，可對新冠肺炎確診者開刀提供安全舒適的環境。產婦是當日驗出PCR，且胎兒已足月，為避免隔離期間影響母親與胎兒的健康，決定排開其他手術，緊急開刀剖腹生產。

參與手術的醫師、助產師與護理師，還有在另一手術室準備接手新生兒檢查的兒科團隊，都穿著兔寶寶裝，在正/負壓隔離手術室中完成剖腹手術，當小寶寶的哭聲響起時，現場醫護人員都感受到了新生命誕生的喜悅及感動。

安泰榮譽院長蘇清泉也表示，新生命的誕生，是嚴峻疫情中難得的希望與喜樂，安泰醫院優秀專業的醫療團隊會全力守護媽媽及新生兒的醫療照護。