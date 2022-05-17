1.7萬婚紗照「慘胖成75公斤」！新娘PO文大罵垃圾　反被提告慘了

▲女子婚紗照被拍胖發朋友圈罵婚紗攝影被告。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）



記者鄭思楠／綜合報導

杭州市一王姓女子2022年3月以3899元人民幣（約新台幣17056元）的價格，拍攝了婚紗照。她氣憤控訴表示，婚紗照把她「拍胖」了，照片上看起來像有75公斤。並且因為與老板的溝通不暢，她一氣之下在微信裡罵了老板一頓，還在朋友圈裡發布了辱罵的話，事後她被婚紗攝影公司告上了法庭。

據《新浪新聞》報導，近日，杭州臨安法院調解了一起在朋友圈發文辱罵商家引發的名譽權糾紛案件。

案件起因是在2022年3月，王女以3899元的價格在一家婚紗攝影公司拍攝了婚紗照。因為對婚紗照的拍攝效果和精修片不滿意，微信裡跟老板的溝通又不暢，王女一氣之下在微信裡罵了老板一頓。

不僅如此，她還在朋友圈裡發布了辱罵婚紗攝影公司的話，「垃圾攝影，朋友圈寶子們千萬別去拍」、「老板人超級垃圾，拍攝水平又差，服務態度更別提了」！

對此，婚紗攝影公司認為，王女損害了自己的名譽權，要求王女刪文道歉未果後，決定訴至法院。

法庭查明王女確實在微信朋友圈發布了不當言論，並對「我的朋友圈我做主」的觀點進行了普法解釋，特別說明超越事實根據的辱罵行為也可以構成名譽侵權。

經過溝通，王女認識到了自己的錯誤和事件的嚴重性，表示願意當庭書面道歉。婚紗攝影公司老板見王女態度改變，願意接受其道歉，同意盡快交付婚紗照全部成品並放棄賠償要求。最終，雙方達成和解。

法官提醒，微信是已被廣泛使用的一個社交軟體，朋友圈是微信常見的交流方式，具有一定公開性，所以同樣適用網路侵權責任和侵害名譽權侵權責任的法律規定。