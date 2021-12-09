婚紗照尺度解放　「新郎脫褲露屁」新娘臉貼下體！身分被神出了

▲大尺度婚紗照讓眾人傻眼。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

近來疫情趨緩，許多新人紛紛補辦婚宴，邀請親朋好友一起慶祝，一名網友指出，最近收到親友的婚禮喜帖，新郎新娘選用的婚紗照尺度超大，新郎褲子脫一半露出屁股，新娘則披著婚紗蹲在地下，臉直接面向新郎的私密處，貼文一出讓許多人驚呆，然而，新人的身分也被網友神出。

有網友在PTT發文，「現在喜帖這麼前衛的嗎？」貼出喜帖的照片，圖中新郎穿著西裝背對鏡頭，褲子脫一半，屁股蛋直接露出，手插腰向下看，而新娘穿著白紗蹲在地上，臉直接貼在新郎的私密處，令人無限遐想，彷彿等不及要進洞房了，「還蠻屌的屌爆了，只是不知道印刷廠校色的時候在想什麼就是了」。

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▲有網友透露，新人都是超級有錢人。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友驚呼連連，「婚禮現場會表演嗎」、「年輕真好」、「婚禮主題是樹懶叫嗎」、「這種搞怪的，難大機率以後會後悔」、「不知道他們的PARENTS名字被印在上面的感想是」、「爸媽名字還寫上面，這我女兒我會氣死」、「不是前衛與否+1，根本是無聊當有趣的低俗」、「有本事轉過來」、「吹簫派對」。

隨後，有知情人士回文透露，新郎新娘都是有錢人，「前幾天群組就有在傳了，雙方都是超級有錢人，辦在那間知名高爾夫球場的婚宴，去的賓客也都是非富即貴，反正有錢人想搞怪也是他們爽，有幾張婚紗男的都露鳥，也沒在怕的了」。