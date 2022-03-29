網紅始祖「仙氣婚紗照」曝光！她戳臉甜喊：老公是最帥的～

▲陳彥名被封為「國民男友」。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有著「國民男友」之稱的陳彥名因BL劇《深藍與月光》走紅，怎料後來卻頻傳「小王、劈腿」等負面新聞，如今，他與「網紅始祖」小安（陳怡安）傳出好消息，小安在IG上曬出兩人婚紗照，並甜喊「老公的西裝是最帥的～」照片曝光後，也吸引大票網友在留言處給祝福。

網紅始祖小安本來是知名美妝部落客，後來成功轉型，經營服飾品牌Studio Doe。她昨晚突然在IG上貼出7張婚紗照，而一旁的男主角就是陳彥名，她透露那些是去年底所拍攝的照片，一向喜歡簡單的她，找了乾淨的攝影棚拍照，雖然打理服裝租借和安排妝髮花了不少時間，但看到照片後覺得很值得。

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小安除了分享自己的白紗外，也甜喊「老公的西裝是最帥的～」實品根本就是藝術品。而仔細看看照片，也能發現兩人手緊緊牽在一起，並且露出燦爛笑容，隔著螢幕都能感受到幸福的氛圍。

超仙婚紗照曝光後，留言處湧進一排藍勾勾，底下網友也紛紛留言給祝福，「恭喜小安～好美」、「小安被捏臉那張好像新垣結衣，超可愛」、「誇張！有夠好看，天啊」、「原來小安老公那麼帥」、「安太美了，要幸福喔」、「女神嫁人了」、「最後一張狗狗們都看鏡頭可愛爆」。