大膽新人墓地拍婚紗！新郎跳棺材「雙手合十」　驚見詭異幽靈大叔

▲泰國鮮肉攝影師康喬大膽前往墓地拍攝婚紗照。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

每段婚姻最不可或缺的就是婚紗照，雖然現代年輕男女不一定只會結一次婚，但婚紗照往往記錄著該段戀情最美好的回憶。然而，泰國一對新婚夫妻連墓仔埔也敢去，選擇前往墓地拍攝婚紗照，不僅相片中可感覺到詭異恐怖氣氛，其中一張照甚至可以看到「靈異之眼」，許多網友直呼簡直是觸霉頭。

根據泰媒《Kapook》報導，其實一系列的墓地婚紗照是由泰國當地年輕的鮮肉攝影師康喬（Nonts Kongchaw）所拍攝，雖然他並非現實生活中真實的新郎，不過他卻穿上西裝、婚紗，與一群志同道合的夥伴拍攝婚紗照，他把婚紗照作品主題定為「超越死亡的愛情」，目前光是在臉書貼文，就已超過3萬2千多人按讚、超過6萬6千人分享。

康喬表示，每張婚紗照皆與死亡儀式有關，新婚夫妻躺在棺材裡合照、攝影主題採暗黑色調，且更需要前往墓地拍攝，部份相片甚至是在火葬場內拍攝，而穿上新郎西裝的他還拿著寫上「嫁給我」字樣的花環。

康喬也解釋，希望透過一系列的婚紗照向世人傳達「愛要及時」的概念，因為人類其實是相當渺小的存在，死亡距離人類的現實生活並不遙遠，很有可能在一瞬間就會失去所愛之人。

▲▼網友在婚紗照中發現靈異身影。（圖／翻攝自臉書）

然而卻有眼尖的網友在婚紗照中發現，新郎、新娘在金爐前的合影中，卻疑似有奇怪的身影亂入，直盯婚紗照拍攝現場，因此他被網友稱做「靈異之眼」；不過康喬對此作出合理解釋，表示亂入現場的「靈異之眼」大叔應該是當地民眾，拍攝時現場也聘請僧侶協助慰靈。

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