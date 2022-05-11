　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「分手後發現沒朋友」她喊空虛！掀2派論戰：誰叫妳把男友當全世界

▲▼滑手機,分手,追劇,訊息,哭,崩潰,難過,渣男,被甩。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO想找人聊天，才發現自己沒有朋友。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

有些人在談了戀愛後，會把對方當作全世界，生活的重心都放在另一半身上，一名女網友表示，最近失戀了，想找個人聊聊天，卻發現沒有半個人可以陪她談心，才意識到自己沒什麼朋友，頓時變得很空虛，貼文一出，引起網友討論，「最討厭那種分手才來聯絡的」。

原PO在Dcard上發文，最近跟男友分手了，本來聊天的對象瞬間變成0，想找個朋友聊聊天，分享生活或是訴說心事，「這才發現，我原來沒什麼朋友呀，每天固聊的也只有男友」，其他都是點頭之交，內心頓時變得很空虛，好奇問「有人也跟我一樣嗎？分手了才發現沒什麼朋友嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，引起不少網友產生共鳴，「我也是本來就沒什麼朋友，分手就更寂寞了」、「我也是，發現其實朋友也很重要，我是被分手的那一個」、「交往的時候都避嫌沒有深交的男性友人，也因為生活重心在男友，女生朋友也交不多」、「在一起之前就沒什麼朋友沒錯，但是已經很習慣沒社交了，後來交往的時候因為有男友，所以社交需求被滿足了，後來分手之後突然有落差，所以孤單的感覺特別明顯」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO每天聊天的對象只有男友。（圖／翻攝自Dcard）

其中，不少網友指出，談戀愛後也不要忘記維繫友情，「誰叫你把男友當全世界」、「朋友也是需要關懷的好嗎，最討厭那種分手才來聯絡的」、「交往時也要有自己的交友圈呀」、「我就怕會像妳這樣，所以平常除了和男友天天聯絡，也一定會撥空和姐妹培養感情，失戀時妳需要的絕對是朋友」。

不過，也有網友指出，尤其是出社會後時間變得很少，很難兩邊同時兼顧，「我覺得滿正常的，因為時間分配就那樣，不用太傷心，重新經營自己的朋友就好哦」、「朋友不用多知心的有就好，其實出社會後朋友都很忙，另一半真的佔了生活的全部，祝福你，找到新的人生重心」、「工作以後時間本來就沒那麼多，又幾乎每天都加班，我跟男友是遠距離，我也沒在家鄉工作，光是回家鄉跟找男友時間就滿了」。

►你沒看錯，契爾氏淡斑精華、金盞花化妝水都打折了！

ET快訊
20歲騎士遭貨車撞飛！　送醫不治
病人進診間狂咳！　「超明顯2條線」醫護全傻眼
1歲女兒高燒遭護理師誤剪手指！爆血大哭　院方回應了
LIVE／最強母3招救確診兒　肺部按摩法曝光
獨／餐飲大亨現金救急！　永豐棧員工領到薪水了
夫遭酒駕男撞死！　護理師孕妻哽咽：小孩還沒看到爸爸
快訊／首批BNT兒童疫苗延遲抵台！　莊人祥：下週一到貨
兒童救命藥大缺貨！　藥局心急：真的叫不到
蘋果宣布停產「1產品」！　20年經典走入歷史
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台農產品市場816人確診！這裡風險最高　莊人祥：已控制不錯

「分手後發現沒朋友」她喊空虛！掀2派論戰：誰叫妳把男友當全世界

小一兒太難教！媽手寫263字「注音信」拜託　驚呆千人：太強大

清冠一號急缺！傳「類清冠」納公費救援　衛福部澄清：沒要擴大給付

重修舊好！中市老舊街區活化整修補助開跑

病人進診間狂咳！她見「超明顯2條線」問一句　回答讓醫護全傻眼

成醫團隊疫情中守護確診孕婦！喜迎5新生兒報到　1娃PCR待驗中

獨／餐飲大亨現金救急！　永豐棧員工終領薪...阿利海鮮正常營運

疫情圖看出2件事！台南鄉親「病毒認證的老人區」　釣出一票永康人

快訊／首批BNT兒童劑型疫苗延遲抵台　莊人祥：5／16清晨到貨

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

全台農產品市場816人確診！這裡風險最高　莊人祥：已控制不錯

「分手後發現沒朋友」她喊空虛！掀2派論戰：誰叫妳把男友當全世界

小一兒太難教！媽手寫263字「注音信」拜託　驚呆千人：太強大

清冠一號急缺！傳「類清冠」納公費救援　衛福部澄清：沒要擴大給付

重修舊好！中市老舊街區活化整修補助開跑

病人進診間狂咳！她見「超明顯2條線」問一句　回答讓醫護全傻眼

成醫團隊疫情中守護確診孕婦！喜迎5新生兒報到　1娃PCR待驗中

獨／餐飲大亨現金救急！　永豐棧員工終領薪...阿利海鮮正常營運

疫情圖看出2件事！台南鄉親「病毒認證的老人區」　釣出一票永康人

快訊／首批BNT兒童劑型疫苗延遲抵台　莊人祥：5／16清晨到貨

6／1跟騷法上路　潮州警4要件3特點報你知

天使22歲新秀無安打比賽　18安嗨翻、楚奧特雙響砲完封光芒

網傳丹大林道坍方「車友受困」　林管處：還可通行但隨時有落石

無緣東奧後再度對決戴資穎　陳雨菲：還是認真準備每一個對手

學區套房沒人要！租管公司「叫員工假扮租客」　他曝指令怒轟黑心

第33屆金曲獎確定「辦在高雄巨蛋」！　四大原因曝光

高職男國中女廁所嘿咻　兩邊爸媽都火大！互告求償結果出爐

80色翁摸女照護員大腿！脫褲露鳥喊：一起玩　挨告判決出爐

沈政男／確診洪峰將延後　民眾自發升級壓平曲線

劉樂妍拍片「大吼不回台灣」：不想送死！　酸停電停水…陸網挺

生活熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

快篩陽去PCR！醫叮囑1句...爸神解讀「還能趴趴走」

反對一夫一妻制！最辣國文老師親吐想法

快訊／高雄一級淹水警戒　時雨量飆72毫米

1歲半兒確診高燒40度　父送急診遭批：浪費資源

3歲兒快篩陽性　他對媽1句安慰逼哭2萬人

清冠一號缺貨　黑市價喊到5千

女大生2度染疫掀論！莊人祥：今年已268人再確診

別再亂捅！快篩精準步驟QA一次解

指揮中心打臉黃珊珊　網見配發圖氣炸

快訊／南高屏大雷雨　專家：今僅前菜！主菜後天到

更多熱門

相關新聞

友人有症狀！「快篩2天都陰性」他一插傻眼

友人有症狀！「快篩2天都陰性」他一插傻眼

確診人數越來越多，有症狀的話，大部分民眾都會先自行快篩。就有網友表示，他出現喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛等症狀，基本上跟確診狀況重疊很多，但連續兩天快篩都是陰性，疑惑自己到底有沒有確診。有醫護便留言，「我朋友也是，有很多症狀，也是自己篩兩次陰性」，最後結果讓他超無奈。

他陪女友掃墓！情勒媽竟嗆女方「破麻」

他陪女友掃墓！情勒媽竟嗆女方「破麻」

連2日降確診數　她揭家人遭遇納悶了

連2日降確診數　她揭家人遭遇納悶了

農曆四月到　「這生肖」情財雙收

農曆四月到　「這生肖」情財雙收

橘貓搭「烏ber」慢速兜風　爸：浦島太郎4ni

橘貓搭「烏ber」慢速兜風　爸：浦島太郎4ni

關鍵字：

戀愛分手朋友圈Dcard愛情友情

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝光！　傳千萬賞金通緝犯也在這

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

快訊／日本諧星深夜陳屍家中！享壽61歲

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

澳門2裸女陳屍美獅美高梅酒店！詭異仰躺窗戶旁地上

快篩陽去PCR！醫叮囑1句...爸神解讀「還能趴趴走」

更多

最夯影音

更多
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機
師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面