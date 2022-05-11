「分手後發現沒朋友」她喊空虛！掀2派論戰：誰叫妳把男友當全世界

▲原PO想找人聊天，才發現自己沒有朋友。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

有些人在談了戀愛後，會把對方當作全世界，生活的重心都放在另一半身上，一名女網友表示，最近失戀了，想找個人聊聊天，卻發現沒有半個人可以陪她談心，才意識到自己沒什麼朋友，頓時變得很空虛，貼文一出，引起網友討論，「最討厭那種分手才來聯絡的」。

原PO在Dcard上發文，最近跟男友分手了，本來聊天的對象瞬間變成0，想找個朋友聊聊天，分享生活或是訴說心事，「這才發現，我原來沒什麼朋友呀，每天固聊的也只有男友」，其他都是點頭之交，內心頓時變得很空虛，好奇問「有人也跟我一樣嗎？分手了才發現沒什麼朋友嗎？」

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貼文一出，引起不少網友產生共鳴，「我也是本來就沒什麼朋友，分手就更寂寞了」、「我也是，發現其實朋友也很重要，我是被分手的那一個」、「交往的時候都避嫌沒有深交的男性友人，也因為生活重心在男友，女生朋友也交不多」、「在一起之前就沒什麼朋友沒錯，但是已經很習慣沒社交了，後來交往的時候因為有男友，所以社交需求被滿足了，後來分手之後突然有落差，所以孤單的感覺特別明顯」。

▲原PO每天聊天的對象只有男友。（圖／翻攝自Dcard）

其中，不少網友指出，談戀愛後也不要忘記維繫友情，「誰叫你把男友當全世界」、「朋友也是需要關懷的好嗎，最討厭那種分手才來聯絡的」、「交往時也要有自己的交友圈呀」、「我就怕會像妳這樣，所以平常除了和男友天天聯絡，也一定會撥空和姐妹培養感情，失戀時妳需要的絕對是朋友」。

不過，也有網友指出，尤其是出社會後時間變得很少，很難兩邊同時兼顧，「我覺得滿正常的，因為時間分配就那樣，不用太傷心，重新經營自己的朋友就好哦」、「朋友不用多知心的有就好，其實出社會後朋友都很忙，另一半真的佔了生活的全部，祝福你，找到新的人生重心」、「工作以後時間本來就沒那麼多，又幾乎每天都加班，我跟男友是遠距離，我也沒在家鄉工作，光是回家鄉跟找男友時間就滿了」。