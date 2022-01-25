台南Josh家全毀「角落婚紗照」爆反差！絕美畫面被挖出：太殘酷了

▲破碎婚紗照。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅「台南Josh」遭老婆Amber家暴痛打，家具電腦也全被砸毀，就有鄉民在一片狼藉中，發現角落破碎亮點，於是進一步挖出兩人的絕美婚紗照，也不禁感慨「花了錢讓吵架時多個東西可以砸而已。」

從曝光的畫面可見，台南Josh家中相當凌亂，不僅電腦、椅子等家具散落一地，窗簾被利刃割破，連多件衣服也被剪爛；更嚇人的是，牆壁上還留下「死死死媽寶」的紅色字句。

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看到這般慘劇，一名網友眼尖發現，被砸爛在床上的婚紗照一角，於是好奇翻找出本尊，結果看到一系列夢幻絕美的畫面，內心瞬間泛起漣漪，忍不住在PTT發文（內有婚紗照連結）感嘆，「眼裡盡是滿滿的愛意，整個都是粉紅泡泡，對比現今實在令人不勝唏噓。」

▲家具電腦被砸。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

對此，網友們紛紛回應，「真是太諷刺了」、「這張拍得很不錯」、「對比婚紗照的甜蜜感，現實太殘酷了」、「婚紗照蠻漂亮的」。

不過稍早，老婆Amber現身道歉了，表示因為個人情緒失控，讓先生Josh鄭毓倫與他的家人、房子受到波及和傷害，她也強調，「他對我呵護備至從未改變；而我個人一直有情緒控管的問題，卻始終不敢面對，先生之前也和我提過是否要一起尋求幫助，但無奈近日過於忙碌，直到1/23爆發後才讓我知道，自己真的該面對醫療協助；此次事件我不會拿疾病來當擋箭牌，未來也會聽從親友的建議積極就醫。」

最後，Amber也鄭重道歉，「我必須再次跟我的先生與公婆，還有所有遭受波及騷擾的親友致上十二萬分的歉意，對不起，也希望網友們不要再去打擾他們，讓我與先生平靜的處理這次的事件。」

▼台南Josh與老婆的合照。（圖／翻攝自IG／台南Josh）