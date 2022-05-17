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自稱老阿姨！25歲女看「4個流行語」傻了：00後真的會用？

▲▼滑手機,傻眼,疑惑,簡訊,看手機。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO看到新一代的流行語，好奇是不是真的有人會用？（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

每個世代都會有不同的流行語，隨著社群興起，汰換速度更是一波接一波！就有25歲的女網友看到一篇解析11大流行語的文章後，說自己學到很多新造詞，並列出其中4個直呼新奇，好奇22歲以下的年輕人「真的很常用這些詞嗎？」話題引發熱論。

這位女網友以「00後真的很常用這些詞嗎？」為題在Dcard發文，文中表示，「我1997老阿姨了，前幾天看到一篇文章……」、「學到好多新造詞……覺得新奇。」而原PO所看的文章，則是在解析台灣00後（指西元2000年後出生的人）最愛用的11大流行語，文章標題還強調一個都沒聽過的話「代表你老了」。

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女網友接著在文中列出4個流行語，首先是「1.普信男（意指明明條件普通，但卻十分自戀，覺得很多女生都在注意他的男性）」，原PO就笑說，「同理，應該也有所謂的』普信女』？」再來是「2.種草（意指看到某個人推薦某個產品後，非常心動想購買、『被燒到』」，女網友則表示，她很常看到這個詞，一開始還不懂到底什麼意思，後來才恍然大悟。

第3個則是「意難平」，原PO認為，這一個應該是近一年來追劇時很常看到的詞，「比方說：XXXX結局意難平，用來表達無法釋懷結局、不甘心之類的感覺」，她個人是蠻喜歡這個用法，覺得很貼切。最後是「4. YYDS 永遠的神」，不過原PO對YYDS就比較無法理解，「可能是用來形容一些超級美好的事物，明星／或是推薦某樣物品時可用？」

▲▼Facebook,FB,臉書,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲有網友指出，如果常用微博或抖音，就能看到原PO提到的用語。（示意圖／記者劉維榛攝）

看到這些用語，原PO就好奇有沒有人真的會用這些詞，「生活周遭的人不太會這樣用，可能我同溫層太重？」貼文一出，話題引發討論，「完了我全都不知道…」、「從標題就通通都看不懂」、「2002‍，全部都聽過但沒在用」、「2003，都知道，不會用」、「我連00後都不會說，也不會說自己1996，都說85。」

不過，更多人則是指出，原PO提到的其實大多都是大陸的網路流行用語，「全部都是中國用語，而且現在的國中小生好像很喜歡用這些詞彙（像我覺得自己剛剛也差點被洗腦，用『特別』而不是『超級』或是『很』）」、「因為都用微博和抖音呀～國小高中生應該都知道」、「這些都是大陸的流行用語，如果常刷抖音抖音或微博基本上都會看到。」

原PO還意外惹怒不少網友，「1997叫老阿姨……1990的不就變老阿嬤了」、「原來1997就已經是老阿姨嗎……我以為我還年輕」、「誰跟你老阿姨？不用拖所有1997下水」、「原來看到比自己小的人說自己老是一種這麼無奈的感覺」、「1997老阿姨？我1994老阿公」、「97年哪裡老？93年的想哭」、「1997你跟我說是老阿姨？那1988的是阿公囉？」

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