外出用餐「不好意思讓人洗碗」　他1奇葩行為網看傻：覺得丟臉

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者黃品臻／綜合報導

「幫別人洗碗很丟臉？」一名網友發文表示，和女友在外面的餐廳用餐，吃完飯後因為覺得給別人洗碗很不好意思，便拿著自己和女友的碗，要去餐廳廚房洗碗，被店員拒絕還執意要洗，奇葩行為讓網友們看了猛吐槽。

這位網友在Dcard上以「在外面吃飯會幫忙洗碗嗎？」為題發文，提到和女友去吃完牛肉麵後，因為覺得讓別人幫忙洗碗很不好意思，「我就拿著我跟女友的碗去餐廳廚房洗了」。

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原PO接著表示，「可是那個店員好像不太給我洗，我怕他是覺得不好意思，我就硬搶過來洗」。女友見原PO此一行為無法接受，回家後直呼他很丟臉，但這卻讓原PO不解，「為什麼幫別人洗碗就很丟臉？」

▲原PO和女友外出吃飯，執意要進餐廳廚房幫忙洗碗，被女友嫌棄丟臉。（圖／翻攝自Dcard）

網友們對原PO的奇葩行為也是滿頭問號，「不會（幫忙洗碗），人家拒絕你了還硬要就有點over，而且廚房正常不會開放給外人進去」、「要是我也覺得丟臉……」「好奇葩喔，為什麼你要幫餐廳洗碗，你有付錢啊」、「我是店員會很傻眼，誰的廚房要給客人這樣隨便進來」、「如果要幫忙，你可以把碗筷集中，垃圾也集中在一起，讓店員好收拾一點就好了，洗碗真的太過頭了」。