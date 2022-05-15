反骨正妹「不愛新髮型」為何不能哭？網分析1原因罵翻：幹嘛上節目

▲軒姐宸妹上Joeman頻道。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

記者曾筠淇／綜合報導

反骨男孩團隊的雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」日前上Joeman節目時，妹妹因對新髮型難以接受直接擺臭臉。事後就有網友不禁納悶，為何不喜歡這個髮型不能誠實表達？表現出最真實的反應卻被罵？貼文底下就有不少網友指出關鍵原因，直呼「妹妹一直說想留長，那為什麼要接這個通告」、「是不是沒出過社會？你不爽就不要上人家節目啊」。

「Joe是要對決」日前以6300元的時尚奢華剪髮對決100元的平價連鎖剪髮，節目邀請雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」擔任模特兒。Joeman表示，拍攝前就已與髮廊預約，設計師Andy老師覺得妹妹艾宸簡短會很好看，不過艾宸因想要留長髮，所以最終只打薄與剪層次。只不過，艾宸對新髮型卻不太滿意，因此直接在節目上擺臭臉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲艾宸不喜歡新髮型。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

消息曝光後，就有網友在Dcard上，以「反骨雙胞胎剪髮醜哭事件」為題發文，納悶當事人為何不能誠實表達自己的感受？事後甚至要被酷炫罵。她認為艾宸其實很衰，已經不喜歡自己的髮型，還被要求道歉，如果連不喜歡都要做效果，那誰還要看影片？感覺都是Set好的了。

貼文曝光後，熱門一的留言獲得4000多個讚，顯然有不少人認同此說法。該男網友分析，確實可以擺臭臉、可以不爽、可以哭鬧，「但你誰？你認為你的頭髮被剪爛，擺臭臉哭鬧，參加了就要有頭髮不會是你想要的想法好嗎？你為了蹭流量和名聲，犧牲自己的頭髮（而且根本也沒很難看），怎麼想紅又要大頭症？」

▲酷炫拍片訓話並要求道歉。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

還有些網友回應，「對啊，當他們決定出來拍片，就給我敬業欸」、「想留長還來接這種通告是在？搞不懂」、「真的，難道不爽老闆，你能跟他擺臉色嗎？在工作前就必須要知道可能會剪成自己不喜歡的問題，更何況是藝人」、「總不可能你拿薪水卻不爽做事吧？隱藏情緒真的很難嗎」、「對決的是設計師剪髮的功力，所以說其實只是『借』這兩個一樣皮囊的雙胞胎來比較髮型。就像那些穿奇怪形狀走秀的Model一樣，要看的不是他們的人，而是衣服穿上身展現的效果，哪個專業模特會在秀場上哭他穿得好怪」、「她是在工作，不是自己存錢上髮廊剪想要的髮型」。

不過，也有不少網友挺雙胞胎，「我就愛看這種具有真實性的反應。妹妹們的情緒，這麼真實的反應，也是看點之一，這不是挺有趣的？如果都要看Set好的，來逛YT做什麼」、「我也無法理解這種髮型，我的設計師要收我錢剪這髮型出來我一定崩潰」、「我要是被剪成這樣也會哭欸」。

▲有網友覺得酷炫救得很好。（圖／翻攝自YouTube／酷炫老師）

其中還有網友替酷炫說話，「我認為酷炫救得很好，而且當天還沒發片前就已經預知會炎上，所以才拍了這部片，老闆的思維還是不一樣的」。

針對此次風波，Joeman道歉「這個題材從構思到找髮廊、找模特兒，中間的過程花了很多心血，但畢竟還是思慮不周，只想要找髮型相同的雙胞胎，卻沒有考慮到年輕來賓可能會無法消化理髮後的不適應」。團隊會再進行檢討，也呼籲網友理性討論。

▲Joeman針對反骨雙胞胎妹妹剪髮一事回應。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

Andy老師則在個人Instagram指出，有些網友似乎跟艾宸一樣搞錯方向，「她不是客人，她是來工作的，她沒搞清楚，不是來付錢給我剪髮，今天這是一個設計對決的節目，既然你想接這個主題的工作，先要知道自己能不能給設計師做改變。」Andy老師表示，如果真的配合艾宸的喜好只修一點點，大家又會覺得他的作品和100元平價髮廊差不多，這對他來說並不公平。

艾宸14日也發文道歉，「老師剪的頭髮沒有不好看，我後來也常常在IG貼文看到這種髮型，是我不懂這種時尚，也覺得自己沒辦法撐起這個髮型，所以隨意的在影片上鬧脾氣。」她反省自己將負面情緒表達得太明顯，對於Andy老師既不尊重也沒有感恩的心，相當抱歉。

艾宸更說，「老師人很好，也沒有責怪我，但也因為這件事讓我更懂做人的道理，以後會更努力表現出敬業態度的，也會有感恩的心。大家對不起，也造成Andy老師的麻煩了，真的很抱歉。」Andy老師則回應，「因為節目內容關係，剪了一個你不適應的髮型讓你難過，抱歉！」雙方互相道歉。