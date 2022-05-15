玩台股買什麼都賠！求財運「神明4句話打臉」　她淚訴：股海冥燈　

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃品臻／綜合報導

反指標明燈？一名網友發文訴苦，開始碰台股到現在，今年玩什麼賠什麼讓他相當有感，各種操作手法的勝率都非常低，即使跟著紀律停損，但看著停損後又往上噴，就會忍不住重新追回來、套在高點，不僅被朋友認證是反指標，連到廟裡求籤神明也這樣說，讓他實在欲哭無淚。

這位網友在Dcard上發文表示，從碰台股到現在，今年特別有感，買什麼就賠什麼，不管是波段、短線還是當沖，勝率都超級無敵低，「腳麻不停損，賠超多，人家在反彈的時候，我選的股票就是不太會彈，跟著紀律停損，停損後就會往上噴，我就會看得心癢癢重新追回來，再套在高點」。

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原PO苦嘆，已經被身旁3個朋友認證是反指標。他提到，曾有朋友帶著他一起操作當沖，價格一直不會動，原PO在評估過後決定先賣掉，沒想到賣掉後3秒，數字卻開始往上狂噴，「朋友賺錢真的該好好謝謝我」。

▲原PO玩台股，買什麼賠什麼。（圖／翻攝自Dcard）

不僅朋友認證反指標，就連神明也看不下去，原PO表示，在看完YouTuber阿翰九天玄女的影片後，自覺今年是不是也走「屎運」，便到寺廟裡求個財運，順便求支籤，沒想到籤詩竟直白地寫著「錢財多散失，謹守得安寧，交易不利，求財落空」。他對此相當心死，「其實工作薪水還可以，結果通通賠在台股，幾乎等於做白工。」

▲原PO到廟裡求籤詩，就連神明也看不下去了。（圖／翻攝自Dcard）

原PO在文末表示，為了不要動不動就把薪水賠光，改為選擇較為保守的投資方式，打算以賺匯差的方式換一點目前仍在低點的日幣，並求助網友們「有沒有什麼要注意的地方？還是有其他保守點的投資方式可以推給我呢？」

文章一出網友們紛紛留言表示，「拜託，請別買日幣，我不想賠」、「等一下，我確定一下你不買台股了對嗎」、「現在買哪支，我要借卷空」、「我一直在看日幣耶OMG，拜託你別買」、「原po下次要買哪一支？希望可以先透露，我這邊先避開」。

也有網友認為，原PO對待投資的心態需要調整，「不做功課今年就會被證明不適合在股市裡，對於市場、標的、進出點都要做功課，心態、紀律也要建立，適者生存，不適者淘汰」、「你把理財工具當成刮刮樂或者樂透在玩，估計也沒有花太多心思去研究，也沒有規劃避險設停損點之類的」、「腳麻手沒斷啊，買啥都一樣，不停損都會死」、「欸不是，你真的賊心不死耶，玩投資的有時候你得相信運氣這種東西，收手一個月拿錢去補習些才藝也好」。