台裔醫師擋子彈犧牲！「仇恨台灣」教會1死5傷槍擊　NFL球員悼念

▲台裔醫師鄭達志因挺身對抗槍手犧牲,避免傷亡擴大。(圖/翻攝推特)

記者葉國吏/綜合報導

南加州橘郡(Orange County)台灣教堂15日發生槍擊案,造成台灣移民1死5傷。其中這名死者為台裔醫師鄭達志(John Cheng),一位美式足球後衛約翰尼·斯坦頓(Johnny Stanton)在推特發文悼念,指出鄭達志是絕對的英雄。

根據了解,52歲鄭達志出生在台灣,一歲時跟隨父母移民到美國。鄭達志在德州取得醫學學位後,到洛杉磯加大實習、並在南橙縣開業行醫,他因熱愛運動所以也義務擔任當地多所高中校隊的隨隊醫師。

▲警方公布大衛周(David Chou)長相。(圖/翻攝推特@traviscrice)

如今鄭達志醫師因槍擊案喪命,當地警方指出,鄭達志醫師在槍擊案發生時挺身而出,甚至對抗槍手,可以說是這場意外沒有造成嚴重死傷的關鍵人物。不過鄭達志也因此犧牲自己性命。

鄭達志的喪命令許多人不捨,美式足球聯盟(NFL)克里夫蘭布朗隊後衛約翰尼·斯坦頓(Johnny Stanton)在推特發文悼念,文中透露鄭達志是他的初級保健醫師,「他襲擊了槍手,並幫助拯救了那個教堂裡的許多人」,他發文希望「鄭達志」的名字能夠讓更多人思念他。

I just found out the person killed in the Laguna Woods shooting yesterday was my primary care physician, Dr. John Cheng. Absolute hero. He attacked the gunman and helped save so many in that church. I just wanted his name to be known. He will be missed. pic.twitter.com/jAW8LvpmaB