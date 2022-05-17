台裔醫師擋子彈犧牲！「仇恨台灣」教會1死5傷槍擊　NFL球員悼念

▲台裔醫師鄭達志因挺身對抗槍手犧牲，避免傷亡擴大。（圖／翻攝推特）

記者葉國吏／綜合報導

南加州橘郡（Orange County）台灣教堂15日發生槍擊案，造成台灣移民1死5傷。其中這名死者為台裔醫師鄭達志（John Cheng），一位美式足球後衛約翰尼·斯坦頓（Johnny Stanton）在推特發文悼念，指出鄭達志是絕對的英雄。

根據了解，52歲鄭達志出生在台灣，一歲時跟隨父母移民到美國。鄭達志在德州取得醫學學位後，到洛杉磯加大實習、並在南橙縣開業行醫，他因熱愛運動所以也義務擔任當地多所高中校隊的隨隊醫師。

▲警方公布大衛周（David Chou）長相。（圖／翻攝推特@traviscrice）

如今鄭達志醫師因槍擊案喪命，當地警方指出，鄭達志醫師在槍擊案發生時挺身而出，甚至對抗槍手，可以說是這場意外沒有造成嚴重死傷的關鍵人物。不過鄭達志也因此犧牲自己性命。

鄭達志的喪命令許多人不捨，美式足球聯盟（NFL）克里夫蘭布朗隊後衛約翰尼·斯坦頓（Johnny Stanton）在推特發文悼念，文中透露鄭達志是他的初級保健醫師，「他襲擊了槍手，並幫助拯救了那個教堂裡的許多人」，他發文希望「鄭達志」的名字能夠讓更多人思念他。