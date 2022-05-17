加州教會殺手高中學霸背景曝　列名台中一中美國校友會連絡人

記者游瓊華／台中報導

美國南加州橘郡（Orange County）的台灣長老教會，在當地時間15日發生槍擊案，造成台灣移民1死5傷，兇嫌周文偉（David Chou）遭警方逮捕。現傳出周文偉為台中一中畢業校友，對此校方不願回應，僅強調涉及個資，加上掌握資訊不足，不願證實。不過，今年4月台中一中校慶線上美展，周文偉的姓名還位列在美國台中一中校友聯絡名單中。

台中一中校方內部對此事相當低調，強調掌握資訊不足，無法確認周男是否為校友，另此事也涉及個資，即便有資料也無法評論。

根據美國警方調查，現年68歲的周文偉1953年出生於台灣，曾在台灣念書，並移民美國。目前已經遭警方依1項謀殺罪與5項謀殺未遂罪逮捕，同時FBI也將此案定調為仇恨犯罪展開調查。

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在拉斯維加斯擔任保全的周文偉15日開車前往橘郡，疑似是因為仇視台灣與不滿兩岸情勢緊繃，因此轉而向台灣人下手。事發當天他進入日內瓦長老教會教堂後，先將大門鎖上，隨後便對教堂內的民眾開槍，造成1人死亡、5人受傷。據悉，教堂內的人根本就不認識周文偉。

▲加州台裔教會槍擊犯曾是台中一中校友，周文偉的姓名還位列在美國台中一中校友聯絡名單中。（圖／翻攝台中一中美國校友會）