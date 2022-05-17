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天才男拆解快篩試劑曝「水很深」真相　4000人朝聖笑翻：真可怕

▲▼快篩陽性示意圖。（圖／網友提供） 

▲近來快篩試劑的售價成為民眾討論的話題，圖與本文無關。（示意圖／網友提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近來快篩試劑爭議不斷，有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享自己發現的驚人真相，直呼「水很深呀，笑死」，卻被4000多名網友接連砲轟，畫面慘不忍睹。

該名網友以「不願面對的真相」為題發文表示，快篩試劑就是兩片塑膠殼、一張紙條組裝起來的物品，前者成本不到0.5元，後者連0.1公克的紙漿原料都不到，組裝起來卻賣180元，感嘆「水很深呀，笑死」。

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▲▼天才男拆解快篩發現「水很深」真相　4000人朝聖笑翻。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO的觀察直接被網友砲轟。（圖／翻攝爆廢公社）

對此，網友看完紛紛留言，「我去魚市場，魚都是海裡捉免費的，然後賣180元，水很深呀」、「我1隻給你5塊，做100隻給我」、「第一次看到有人釣魚，被魚圍毆到連話都說不出來了」、「你以為這是普通A4紙嗎？」「這時候就要說一句中肯的：沒文化真可怕」。

也有人說，「iPhone成本也沒多少，賣你3萬多是不是也不合理？」「研發一顆藥要1億美金，一顆藥可能成本才1塊，賣你100算貴還便宜？不然你成立實驗室、醫療團隊？」「一顆螺絲成本也沒多少錢，裝進你脊椎裡就要跟你收20萬，你要開刀嗎？我XX一定開爆他，要的是技術啊兄弟」、「台積電的CPU原材料還是沙子呢，你去海灘撈一把自己做CPU啊。」

▼網友點出試劑重點在於背後的技術。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼天才男拆解快篩發現「水很深」真相　4000人朝聖笑翻。（圖／翻攝爆廢公社）

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