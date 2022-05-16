國發會地方創生券使用率僅9.2% 　民進黨立委盼最後期限加緊衝刺

▲民進黨立委許智傑、林楚茵、林宜瑾召開「加碼券總檢討！錢要花在刀口上！」記者會。（圖／許智傑辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

配合行政院振興五倍券政策，各部會去年推出加碼券，民進黨立委許智傑16日表示，動滋券、地方創生券的使用率都低於4成，地方創生券使用率更僅有9.2%，若與好食券、農遊券使用率相比，落差將近80%，顯見相關部會在使用通路數、回饋方式上需要再加油。

民進黨立委許智傑、林楚茵、林宜瑾16日在立法院召開「加碼券總檢討！錢要花在刀口上！」記者會，許智傑表示，希望延長使用期限的農遊券、客庄券、動滋券、地方創生券，都能在最後延長賽加緊衝刺。

許智傑指出，依照抵用率表現良好的前三名，分別是好食券95.1%、農遊券93.3%及藝FUN券85.6%，其中農遊券、藝FUN券都是2020年就曾上路過的票券，加上農遊券不停推出加碼優惠，藝FUN券則有破萬家使用通路，兩者表現優異，值得各部會效法。

不過，許智傑也說，動滋券、地方創生券使用率都低於4成，地方創生券更只有9.2%，這些票券因為通路過少，不該採用不好使用的票券形式，應該用直接消費打折的回饋方式，才能更快速有效補助到業者，同時也回饋給消費者，並且達到刺激產業的振興效果。

許智傑舉例，這次i原券預算執行率120%，然而票券使用率僅有32.1%，主要就是i原券多推出行動支付回饋50%，無須抽籤的誘因，只要到合作店家消費就可享回饋，這樣政策也實際發揮效果，加碼活動還提前結束。

許智傑建議，未來如果通路少的產業要振興，政府乾脆直接推出行動支付回饋，讓有需要到該產業消費的人更有誘因消費，也避免政府編列龐大預算要刺激消費，卻因通路少導致民眾興致缺缺，造成業者看得到卻吃不到的窘境。

林宜瑾指出，根據經濟部統計數據，在好食券的消費類別中，百貨美食街佔50.15%、餐飲46.03%、糕餅2.6%、觀光工廠及夜市與市場攤販僅1.22%，顯見百貨業為最大贏家。

林宜瑾說，動滋券的使用率偏低，根據體育署數據，全台動滋券合作店家達2689家，其中台北市有近500家，將近5分之1，但是台南市只有152家、彰化縣更只有64家，顯見動滋券的合作店家分布，有嚴重的城鄉差距問題。

林宜瑾認為，許多非都會區的民眾找不到地方使用動滋券，才會造成使用率低落，動滋券的推行應是吸引民眾接觸運動的最佳契機，建議體育署擴大宣傳，鼓勵民眾參與運動，即使將來動滋券計畫期滿，也能養成民眾參與運動與支持運動賽事的習慣。

林楚茵表示，雖然藝FUN券的使用率高達85.6%，不過仍有需要改進及注意的地方，例如文化部必須審慎評估「藝FUN NEXT App」的未來規劃方向，經過兩次藝FUN券後，後台裡的民眾藝文消費使用行為數據，是否可轉作未來政策研擬用途等，別讓藝「FUN NEXT」淪為蚊子App。

林楚茵也強調，客委會雖然已經立意良善，將客庄券使用期限延長至5月底，但是民眾卻似乎對此資訊一無所知，現在距離5月底剩不到兩個星期，卻仍有近3成的人尚未使用，客委會必須再加緊宣傳腳步。

▼民進黨立委許智傑盤點8大加碼券的使用情形與執行率。（圖／許智傑辦公室提供）

