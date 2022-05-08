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國台辦喊話願提供協助快篩試劑　許智傑批假好心：提籃仔假燒金

▲▼新冠肺炎,COVID-19,家用快篩試劑,100元,實名制,健保特約藥局,排隊民眾,疫情,確診,試劑,快篩,居家隔離,居隔,居家照護,身分證字號分流。（圖／記者姜國輝攝）

▲新冠肺炎疫情延燒，民眾排隊搶買快篩試劑。（圖／記者姜國輝攝）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸國台辦日前喊話，可協助台灣盡快洽購快篩試劑，民進黨立委許智傑批評，國台辦不知中國民間疾苦，還有空來對台灣說嘴，這是「提籃仔假燒金」假好心；民進黨立委王定宇則說，中國各地都在封城，連食物都沒得吃，中國政府還是先照顧好自己的國民為要。

新冠肺炎本土疫情升溫，快篩試劑供不應求，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮7日表示，針對台灣所需要的抗原檢測快篩試劑，台灣有關企業機構有對接大陸相關生產企業洽商採購的需要，陸方願提供協助，「我們十分牽掛島內同胞生命健康，希望疫情早日結束，生活恢復正常」。

對此，許智傑8日受訪時表示，中國許多城市封城，「病死、餓死者多，都自顧不暇了」，國台辦一來不知中國民間疾苦，二來還有空對台灣說嘴，這是「提籃仔假燒金」假好心。

許智傑質疑，「籃子裡裝的是安全有效的快篩試劑嗎？」「台灣人敢用嗎？」奉勸國台辦聽聽中國國務院總理李克強的建議，不要只聽中國國家主席習近平的錯誤政策，把這些醫療量能留給北京，「北京若再封城，中國必定更亂」。

王定宇則表示，「中國說可以幫台灣買快篩試劑，買中國製造的，謝謝他們的非常好意」，中國的疫情一路從上海燒到北京，各地都在封城，連食物都沒得吃，「我覺得中國政府還是先照顧好他們自己的國民為要」。

王定宇指出，台灣買到國際上一流品質、精準度高的快篩試劑，而且價格比其他國家還要低廉，採購也超過1億劑以上，現在是配銷、配送的問題，「我們政府會努力來解決，那就謝謝中國的好意了」。

不過，王定宇也說，在台灣國民黨內的某一些人，特別說要進口中國製造的快篩試劑，中國馬上也就回應，要幫助出口中國製造的快篩試劑來台灣，這兩邊不知道是說好了，還是天生有默契，搭配得還真的是嘟嘟好。

王定宇強調，台灣的防疫有自己的努力，也有需要改進的地方，「至於中國製造的快篩試劑，我想還是謝謝他們就好」，台灣採取國際上精準度最高的標準、國際合格的大廠，而且價格要壓在比周邊國家還低，目前也都在進行當中。

王定宇表示，至於某些國民黨的特定人物，要求進口、開放進口中國製造的快篩試劑，「也謝謝他們的苦心，我想中國國台辦有看到了，他們的呼應真的是非常有默契，我們謝謝他們」。

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