反獨家壟斷！林宜瑾：運彩開放第二家競爭　才能把餅做大

圖、文／寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目提供

民進黨立法委員林宜瑾長期關注台灣運動賽事，爭取相關經費，不遺餘力，今天（9日）在資深媒體人周玉蔻的「新聞放鞭炮」廣播節目中，透露自己同時還兼任台南壘球協會理事長，笑稱雖然不太會打，但從小受到父親薰陶，非常熱愛棒球和壘球，更關心台灣運動員，她對於「運發基金」的運用更長期關注，因為基金的規模越大越多，就能挹注更多訓練優質賽事項目或可奪獎牌的重要項目，培養更多優秀選手。

林宜瑾指出，台灣運動彩券銷售扣掉10%撥給「運發基金」，12%是銷管費用，剩下的78%作為獎金，但地下賭盤的獎金居然高達95%，因為投注者只要付5%的水費給組頭抽佣。讓地下運彩每年的賭金高達3千億，官方的運彩去年銷售才4百多億，主持人周玉蔻聽到也覺得不可思議，直呼一定要找出問題在哪。

林宜瑾提出根據山水民調統計，台灣有7.5%民眾買過官方運彩，有四分之一的台灣民眾竟然不知道有發行運動彩券，台灣人「賭性堅強」，絕大部分民眾都是在地下賭盤下注，如此一來，運彩銷售無法提高，攸關運動選手的「運發基金」也無法跟著提高。從2008年起台灣發行運動彩券，長達10年的時間都是一家代理商獨家經營，無論是立委林宜瑾、張廖萬堅、民間聲音都不斷疾呼，希望能開放第二家，共同把餅做大，有競爭力才能求進步。

林宜瑾在節目中表示，相關法條並無限制經營運動彩券只能一家，或兩家三家，只是在於體育署招標文件要怎麼寫，而周玉蔻也質疑，「如果修法都不用的話，那中間會不會有特殊利益者在阻撓呢？」林宜瑾表示，體育署的回應是因為運動彩券才剛開始，今年是已經第2次招標。讓周玉蔻忍不住笑說，都十幾年了還剛開始，這是要騙老百姓嗎？

林宜瑾更進一步指出，台灣的運動彩券，與威剛科技簽訂十年合約，今年要到期，即將重新招標，六月要公告新的遊戲規則，所以要推動第二家經營商的投入，已經迫在眉睫！周玉蔻也質疑，體育署的作法太保守，應該要增加銷售的競爭才有進步，地下賭盤的規模上看三千多億，去年的運彩銷售額才四百多億，運發基金從中僅得到40多億，要培養更多優秀的國家選手，一定要把餅做大、增加運彩的銷售額！

周玉蔻說，自己也是最近看到新聞才知道，「運動彩券只有一家壟斷，一家怎麼可能進步？是不是你們黨內有人涉及利益，或者體育署有人涉及利益？」林宜瑾笑說，「這我不敢講，可能是他們便宜行事」，但對於有人提出，擔心開放兩家經營的話，會不會演變互相廝殺，反而市場會越做越小，林宜瑾表示，市場開放，一定會把餅做大，根本不用擔心這個問題。

主持人周玉蔻更質疑，接下來的運動彩券，如果還是給一家代理，就會不思進步，「而且這是十年大計，潘文忠部長還假裝沒看到，要我是妳就去拍桌了。」林宜瑾則回應，教育部體育署還花了很多錢去國外考察，考察的結果還是一家穩健的經營，會有比較保守的作法。周玉蔻忍不住吐槽，中油、銀行都不只一家了，運動彩券僅一家代理，這種國民黨時代的黨國思維，民進黨居然還承襲，林宜瑾也搖頭說實在不該，「開放兩家以上的運動彩券銷售，才能互相競爭，加上還可以因為競爭而提高賠率，就像銀行開放民營一樣，銀行的服務才會愈來愈好！」

周玉蔻還質疑，為什麼有些人不希望運動彩券有兩家一起代理？她爆料說，民進黨內有人表示，「這和產業鏈有關，裡面貓貓膩膩很多，這題目公開討論，會屍骨全無！」加上在代理商只有一家的現況下，體育署不但管理方便，利益也可以控制，若是兩家業者經營以求進步，官方伸手的空間就會比較受限。

最後，林宜瑾更語重心長的呼籲，全球博弈蓬勃發達，台灣若不願思索，境外市場將蠢蠢欲動，為了台灣的選手好，運動代表國家實力，未來十年，運動彩券代理商是否開放第二家，值得各界深思！