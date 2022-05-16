快訊／明起確診者同住家人打滿3劑「可0+7免隔離」

▲五一七新制。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

行政院院長蘇貞昌拍板「打滿3劑疫苗快篩陰」即可免隔離。中央流行疫情指揮中心今宣布，該政策將在5/17起開始實施，且不溯及既往，在7天自主管理期間，只要是快篩陰性，就可出門上班、採買等，但不能外出聚餐，不能到人潮擁擠的地方。

指揮中心在4/26縮短隔離天數後，國內確診輕症與無症狀高於99.7%、死亡率約為萬分之三，鑑於這段時間以來，65歲以上長者疫苗覆蓋率已高於7成，經評估疫情發展並與縣市會議討論後，認為「三劑快篩陰性免隔」措施可擴及適用一般民眾，讓曾完整接種疫苗（施打三劑疫苗）者，得免進行居家隔離措施。

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指揮官陳時中今也宣布，今年自5/17起調整確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。針對確診個案同住家人政策如下：

一、完成3劑疫苗接種者得：免居家隔離，但需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

二、未完成3劑疫苗接種者：維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，隔離期間應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後繼續4天自主防疫，另須配合於隔離期間完成匡列時進行快篩，自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

指揮中心呼籲，由於確診個案同住家人為較為親密接觸者，於接觸後可能有發病及感染他人風險，爰應確實遵守自主防疫規範，自主防疫期間，非必要不要外出，外出需有2日內家用抗原快篩陰性證明，且外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。