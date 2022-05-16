北市安城專案掃黑逮104人　搗竹聯、北聯、天道盟堂口

▲台北市警方針對北市近來多起幫派聚眾鬥毆、砍人事件進行反制掃黑，逮捕幫派成員多人。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

台北市近期發生數起聚眾鬥毆、砍人事件，台北市警局強調防疫沒有法律假期，不容黑幫趁疫作亂，擾亂社會秩序，為強力打擊暴力犯罪，從5月8日到15日規劃「安城專案｣，接續先前4月份「署頒全國掃黑專案行動」成果豐碩，總計查獲治平專案組織犯罪13件104人、檢肅槍枝6枝、查緝各類刑案達225件，以行動展現警方維護治安的決心。

台北市警局表示，針對日前「台北地檢署聚眾鬥毆傷人」案件，刑事警察大隊立刻與中正第一分局共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦，經連日溯源刨根深入追查，循線先後在台北、台中、宜蘭等地將涉案犯嫌16人全數查緝到案，並查獲北聯幫武堂成員，查扣不法現金400餘萬元，全案依涉嫌殺人未遂、妨礙秩序及藏匿人犯罪、滅證等罪移送台北地檢署偵辦。

▲台北市警方針對北市近來多起幫派聚眾鬥毆、砍人事件進行反制掃黑，逮捕幫派成員多人。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市警方強調，雖疫情嚴峻，但警方維護轄區治安決不因疫情放鬆，本次為期8天之「安城專案｣，共計查獲治平專案組織犯罪2件20人，針對天道盟、竹聯幫、北聯幫等不法組織經常活動處所41處，進行威力掃蕩，並同步擴大臨檢等勤務作為，查獲非法槍枝及涉嫌毒品案66件、詐欺案52件、賭博案2件及其他各類刑案116件。

警方後續並將依據轄區潛藏危害治安目標，持續針對黑道幫派分子「堂口」、「依附寄生行業」全面掃蕩，北市警局重申，「打擊犯罪、掃黑制暴」是警方持續努力的治安工作坊象，針對危害社會治安的各類犯罪將會持續、將秉持「犯罪零容忍」立場與決心持續打擊犯罪。

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