　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

通緝妹冒用「居隔對象」證件　狂咳干擾警辦案被拆穿

▲汐止警分局橫科所查獲一名冒用他人證件偽裝確診者的施姓女通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）
▲汐止警分局橫科所查獲一名冒用他人證件偽裝確診者的施姓女通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導

汐止警分局橫科派出所員警在月11日晚間22時30分行經民權街、弘道街口之超商前，發現一部機車違停紅線，一男一女在旁表示馬上要離去，且神色慌張，警方上前盤查身分，發現該黃男（43歲）為地檢署核准強制採驗尿液許可對象，另名女子陳報身分證字號，警員一查赫然發現為居家隔離對象，立即保持距離並做好全副防疫措施，將兩人帶返所進一步查證。

▲汐止警分局橫科所查獲一名冒用他人證件偽裝確診者的施姓女通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

橫科所警原本要將該女依違反《傳染病防治法》通報衛生單位裁罰，但女子對自己怎麼遭隔離、隔離處所均不清楚，且相貌也與證件大不相符，且女方在得知自己有居家隔離身分後，即開始不停的咳嗽，試圖干擾警方查證。

警方仔細盤查，這才發現該女為逃亡一年多的施姓毒品通緝犯（33歲），非她謊報證號的居隔對象，警方對她實施快篩亦呈陰性反應，施女見所假冒身分被警拆穿後，也就奇蹟般的停止咳嗽。

但毒品通緝的施女以撿來假證件誤導警方查證，又不斷咳嗽讓警方以為該女有染疫可能，警訊後依毒品通緝、侵占遺失物移送偵辦。汐止警方藉此案例提醒民眾，如果有司法案件收到法院傳票時，務必依指定庭期到案，以免遭到通緝，成為警方查緝的對象。

【相關新聞】

台大博士生校內被撞重傷！目擊者還原現場　肇事女駕駛身分曝

►KTV上廁所撞出火氣！12人惡戰慘吞辣椒水　酒醒竟變「同學會」

停車場繳費機被當ATM！他瑞士刀代替提款卡　連撬6次下場慘了

 

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
快訊／新店耕莘醫院外嚴重車禍！　騎士倒地無呼吸心跳
東區霸王餐姐1個月狂吃8次　帳單曝光引眾怒：專挑貴的吃
快篩陽別慌！各縣市PCR篩檢站「預約方式、流程」一次看
快訊／蘇貞昌宣布「打3劑疫苗免居隔」：適用確診者家人
逾2萬人搶搭00878配息潮！　7天股東數暴增
快訊／美槍擊案「槍手是台灣人」！　1死5傷全是台僑
免排隊超便宜！自購快篩草莓網一劑62元　4天夯賣26.5萬劑
地方媽媽搶嘸車位暴怒　當場掏奶「噴射母乳」攻擊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

iPhone被偷要員工賠非頭一遭　順發開嗆：哪個通路無需賠償

快訊／新店耕莘醫院外嚴重車禍！騎士與貨車擦撞倒地　無心跳命危

手機遭竊順發3C要求賠償　逼走10年資深員工！律師：公司已違法

通緝妹冒用「居隔對象」證件　狂咳干擾警辦案被拆穿

她感冒喉嚨痛找「自然保健」療法　慘遭變態整復師「揉胸3貼」

想要樹懶叫？胸罩做口罩有奶香　軍方前所長拒認性騷慘被打臉

獨／G乳女神「尋奶啟事」2連敗　美魔女CEO曝網紅不紅時的通病

旅館火警20歲男嗆死...女友10分鐘前剛走　雙親控殺人結果出爐

前偵查隊警官吸金案「北檢前兩度亂鬥」　北聯狂砍竹聯警逮16人

當街辱警「比我家的狗還不如」　保全硬拗「苟且原諒」判拘20天

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

喵星人讓奴才頭頂按摩服務　按到眼神死網友笑：已昏了

iPhone被偷要員工賠非頭一遭　順發開嗆：哪個通路無需賠償

快訊／新店耕莘醫院外嚴重車禍！騎士與貨車擦撞倒地　無心跳命危

手機遭竊順發3C要求賠償　逼走10年資深員工！律師：公司已違法

通緝妹冒用「居隔對象」證件　狂咳干擾警辦案被拆穿

她感冒喉嚨痛找「自然保健」療法　慘遭變態整復師「揉胸3貼」

想要樹懶叫？胸罩做口罩有奶香　軍方前所長拒認性騷慘被打臉

獨／G乳女神「尋奶啟事」2連敗　美魔女CEO曝網紅不紅時的通病

旅館火警20歲男嗆死...女友10分鐘前剛走　雙親控殺人結果出爐

前偵查隊警官吸金案「北檢前兩度亂鬥」　北聯狂砍竹聯警逮16人

當街辱警「比我家的狗還不如」　保全硬拗「苟且原諒」判拘20天

「連千毅NFT」突下架！E級辣媽直播主震驚：錢都不見了…留言訴苦

柯市長是對的！中央政策一團亂　確診民眾孤苦無依

iPhone被偷要員工賠非頭一遭　順發開嗆：哪個通路無需賠償

空地閒置髒亂限期未改善　台東環保局：最重可罰6千

快訊／新店耕莘醫院外嚴重車禍！騎士與貨車擦撞倒地　無心跳命危

快訊／高市議會第3人！副議長陸淑美快篩陽　服務處今關閉清消

快篩劑卡關有解！　近6萬劑本周將全數放行

東區霸王餐姐1個月狂吃8次　帳單曝光引眾怒：專挑貴的吃

下樓收快遞！驚見「愛犬墜落」　超人媽衝上前接住...15秒驚悚影片曝

曾智希貸款20萬賣塔位　媽也上當「被話術」慘陪百萬

社會熱門新聞

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

街友遭活活打死　2嫌1收押1聲押

快訊／貨車違停買檳榔！台東男閃不過猛撞慘死

三重情侶遭轟5槍！手術前PCR才知「無症狀確診」

2男西門町停車場遇襲　慘遭亂刀圍攻負傷逃

莉亞「尋奶啟事」又敗訴　罵3字罰4萬

即／網購清冠一號挨詐　匯款後秒被拉黑

男抱孩坐國道護欄上！後方駕駛目睹嚇傻　警方回應了

狠男22刀殺阿嬤搶11萬　再押2個月

25歲啃老兒咬掉爸耳垂　法官把他勸進監獄

牙醫詐領健保費　坦承獲緩起訴

高雄風月寶地成樂園　6男4女爽開毒趴

酒店妹16年前陳屍高雄漁港　男友稱「加工輕生」大逆轉

他私吞149萬鉅款　逃25年獲免訴

更多熱門

相關新聞

毒品通緝犯騎友機車這原因被逮

毒品通緝犯騎友機車這原因被逮

6日0時許新北市汐止區社后所長董冠延帶班警員在轄區巡邏，行經康寧街、汐湖二橋時，發現一名騎士停等紅線時有瑋規跨越停止線情況，警方好意趨前提醒，警方輸入該機車號牌，發現車主居然是新北地檢署發布的詐欺通緝犯，警方提高警覺、立即將騎士攔停接受調查，才發現騎士本身心通緝犯。

貨車汐止小巷竄出擊落機車　騎士噴飛送醫

貨車汐止小巷竄出擊落機車　騎士噴飛送醫

疫情升溫酒駕反增　汐止警一晚抓2件

疫情升溫酒駕反增　汐止警一晚抓2件

大批垃圾亂丟　「一封信」抓到無良業者

大批垃圾亂丟　「一封信」抓到無良業者

改排氣管聲浪擾民！　汐止警取締近4百件重罰

改排氣管聲浪擾民！　汐止警取締近4百件重罰

關鍵字：

汐止警分局橫科派出所毒品通緝犯冒用證件

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

泌尿醫揭「GG變小4原因」！有這壞習慣猛縮2公分

米砂再曝AV徵才訊息！曝光業內薪資＋公司3福利

世界最孤獨動物園！老翁花光退休金苦守33年

10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐9確診

相馬茜消失8年「驚人正面照曝光」！46歲長這樣

鴻海「全面退出」群創董事會　群創早盤股價應聲重跌

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面