通緝妹冒用「居隔對象」證件　狂咳干擾警辦案被拆穿



▲汐止警分局橫科所查獲一名冒用他人證件偽裝確診者的施姓女通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪／新北報導

汐止警分局橫科派出所員警在月11日晚間22時30分行經民權街、弘道街口之超商前，發現一部機車違停紅線，一男一女在旁表示馬上要離去，且神色慌張，警方上前盤查身分，發現該黃男（43歲）為地檢署核准強制採驗尿液許可對象，另名女子陳報身分證字號，警員一查赫然發現為居家隔離對象，立即保持距離並做好全副防疫措施，將兩人帶返所進一步查證。

橫科所警原本要將該女依違反《傳染病防治法》通報衛生單位裁罰，但女子對自己怎麼遭隔離、隔離處所均不清楚，且相貌也與證件大不相符，且女方在得知自己有居家隔離身分後，即開始不停的咳嗽，試圖干擾警方查證。

警方仔細盤查，這才發現該女為逃亡一年多的施姓毒品通緝犯（33歲），非她謊報證號的居隔對象，警方對她實施快篩亦呈陰性反應，施女見所假冒身分被警拆穿後，也就奇蹟般的停止咳嗽。

但毒品通緝的施女以撿來假證件誤導警方查證，又不斷咳嗽讓警方以為該女有染疫可能，警訊後依毒品通緝、侵占遺失物移送偵辦。汐止警方藉此案例提醒民眾，如果有司法案件收到法院傳票時，務必依指定庭期到案，以免遭到通緝，成為警方查緝的對象。

【相關新聞】

►台大博士生校內被撞重傷！目擊者還原現場 肇事女駕駛身分曝

►KTV上廁所撞出火氣！12人惡戰慘吞辣椒水 酒醒竟變「同學會」



►停車場繳費機被當ATM！他瑞士刀代替提款卡 連撬6次下場慘了

