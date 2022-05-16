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居隔鬆綁「0+7」將上路　陳其邁加緊備戰：再採購200萬劑快篩

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁支持以篩代隔0+7新制，加緊採購200萬劑快篩。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

行政院院長蘇貞昌拍板3+4居家隔離將放寬打滿3劑快篩陰即可免隔離，新制方向為0+7，據了解今日有望宣布定案。對此，高雄市長陳其邁今（16）日在市議會受訪時表態支持，並有配套再加2次快篩，至於快篩量能部分，高雄市也正在加緊採購200萬劑，掛保證高雄市絕對夠。

針對居隔政策將從3+4鬆綁為0+7，陳其邁表示，居家隔離的部分，其實可以做一些彈性的調整，用所謂自主健康管理來取代，但以高雄昨天的3800多例裡面，大概有13%是屬於隔離期間陰轉陽，比例也不低，或者是匡列家人採檢部分大概有三分之一左右的個案，意思就是說同住家人裡面，當一個確診個案發生，同住家人第一次發生的時候去篩大概可以有三分之一左右的確診機會。

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陳其邁進一步指，所以未來放寬的時候，能夠加上兩次快篩，比如說第一次的快篩再加上有症狀的快篩，或者是七天結束的快篩，搭配兩次快篩來做自主健康管理期間在病情的監測，這個概念上是希望讓民眾承擔更多的防疫責任。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁支持以篩代隔0+7新制，加緊採購200萬劑快篩。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說，因為病毒社區化、流感化的趨勢，逐漸地政府的重心應該要回歸到醫療端處理輕重症分流跟中重症的治療，所以他建議在有配套的情況下，來讓居家隔離的制度可以更可行，能夠把行政流程簡化，民眾能在自我健康管理的時候能夠承擔更多責任，不是就是不管。

昨傳出鬆綁0+7政策有一縣市反對，外界一度傳言是高雄，對此，陳其邁駁斥，沒有人這樣講，因為昨天會議開會大家都知道，所有的縣市都知道，他講的內容就是他剛剛講的，強調這個錯誤的訊息不要再傳遞了。

至於未來將以篩代隔取代居家隔離，快篩量能是否足夠？陳其邁今在市議會質詢時表示，高雄正在加緊再採購200萬劑快篩試劑，現在高雄居家隔離是大人三支、小孩兩支，假如未來搭配了快篩，以現在政府的量能跟高雄市絕對夠。

陳其邁解釋，Omicron病毒的特性已經流感化，所以他的疾病危害程度和Alpha、Delta比較不同，第二個他的傳播力更強，所以若要持續的清零，只會走上像中國這條，在上海北京大規模封城所帶來的後果，這是後果承擔的社會成本跟經濟成本跟國家付出的成本相對的比較。

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