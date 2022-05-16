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王必勝稱「雙北叫不動醫院」！陳其邁：天天開會自然有默契

▲▼王必勝到基隆市府協助疫情拆彈。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲王必勝的說法引起極大討論。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者柯振中／綜合報導

衛福部醫福會執行長王必勝日前表示，與高雄、桃園市府相比，雙北明顯叫不動地區醫院、大型教學醫院，引起雙北市長反彈。對此，高雄市長陳其邁回應，他上任後每天都與醫學專家開會、研議防疫策略，日久生情後，自然培養出良好默契，能夠在艱困時刻一同守護民眾。

王必勝14日受訪時指出，與高雄、桃園相比，雙北市叫不動地區醫院及大學教學醫院，只能靠著市聯醫體系苦撐，這番談話引起極大討論。

對於王必勝的說法，台北市長柯文哲15日回應，他認識的王必勝「不會講這種話」，這是典型的「民進黨新聞」，先把責任推給別人。

值得一提的是，當時柯文哲正在視察中正紀念堂車來速，手比了一下身旁，說了句「我跟你講，今天北榮不是都在邊」，「有什麼叫不動的？」

▼柯文哲說，這是典型的「民進黨新聞」。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲視察中正紀念堂防疫急門診/車來速建置。（圖／北市府提供）

新北市長侯友宜也駁斥，聽到這種話令人相當難過，2年多來新北建立許多防疫策略，就算中央不聽伙伴們還是拼命努力、犧牲奉獻，目前新北開了全國最多的快篩站，進行快速應變，還有居家照護的部分，新北市防疫上一馬當先，就是因為有醫護全力的支持、付出。

侯友宜認為，若中央不願意承擔過失，他身在第一線願意承擔，但如果有功勞，一定要給基層，希望中央不要在大家衝鋒陷陣時潑冷水，別讓第一線同仁傷心。

▼侯友宜對這種說法感到相當難過。（圖／記者邱顯燁攝）

▲▼侯友宜慰勞及視察新北校園防疫專案辦公室_媒體聯訪。（圖／記者邱顯燁攝）

對此，王必勝也解釋，他原先的意思是，地方政府平時應與轄區各醫療院所保持良好關係，要有實務合作經驗，需要時才能發揮良好效果，沒有針對特定縣市，全國的醫療院所、醫事人員在疫情當中都相當辛苦，尤其是北北基桃，「我們一起奮鬥下去。」

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

▲陳其邁表示，天天與高雄醫學中心、區域醫院院長、副院長級別的專家開會，自然培養出好默契。（圖／高雄市政府）

對於王必勝的說法，陳其邁也說，從擔任市長的第一天開始，高雄市疫情指揮中心的專家會議就包含4大醫學中心、區域醫院院長、副院長級別的專家，這些專家幾乎天天來市府開會、討論防疫策略，截至目前已持續一年多。

陳其邁表示，高雄的基層診所一月開始免費提供快篩試劑，給有呼吸道症狀的民眾，就是這些防疫專家、醫療院所以及醫師公會一同做的決定，每天集體協調、集思廣益才能有良好的決策品質，日子久了大家也培養出默契。

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