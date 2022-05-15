蔣萬安25日被提名參戰台北市長？　北市國民黨團：確實如此

▲台北市議會國民黨團書記長秦慧珠。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

面對11月26日的台北市長選戰，國民黨徵召立委蔣萬安參選已成定局，不過有知情人士爆料，黨中央規劃在5月25日中常會上正式通過提名蔣萬安。對此，台北市議會國民黨團書記長秦慧珠15日證實，確實有此事，原本提名時間更早，但因為蔣萬安確診，加上國民黨主席朱立倫6月將赴美訪問，所以將時間訂為5月25日。

針對外傳蔣萬安將於25日被國民黨中央提名為台北市長候選人一事，秦慧珠15日表示，「據我所知，確實如此。」本來提名時間更早，但因為蔣萬安確診，所以使時程被迫延後，加上朱立倫將於6月1日赴美訪問十幾天，不能再耽擱，朱立倫才希望於25日中常會正式提名蔣萬安為國民黨在台北市長的候選人。

秦慧珠提及，由於蔣萬安在7日確診，原本對方希望可以到6月再提名，但朱立倫覺得6月提名恐怕太晚，所以經過討論之後，目前決定在5月25日中常會通過提名，讓蔣萬安正式成為台北市的母雞，帶領大家參選這一戰，不過市議員、市長候選人如何聯合造勢，以及新提名的台北市議員候選人跟市長聯合合作，都還在陸續討論當中。

秦慧珠強調，現在疫情非常嚴重，也不可以以選舉為優先，後續活動要看疫情情況跟大眾觀感做審慎評估，不過仍恭喜蔣萬安被正式提名市長候選人，恐怕是指日可待，也請蔣萬安保重、加油。