苗栗+883　限定族群第四劑開打！65歲長者還贈500元禮券

▲苗栗縣今日新增883例確診。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導



苗栗縣15日新增新冠肺炎本土確診883人，其中男性443位、女性440位，年齡分布1歲以下至93歲，個案分析內容如附圖。昨(5月14日)於4個社區PCR常設篩檢站共採檢626人(228人陽性；398人陰性)，陽性率達36.4%，校園停課則有國小36所63班及幼兒園16所16班，合計52所79班。。

苗栗縣衛生局表示，轄內65歲以上長者確診53人佔確診案例6%，目前65-74歲第3劑新冠疫苗施打率為69.5%(全國平均75.4%)；75歲以上為52.7%(全國平均61.4%)，接種率仍偏低，呼籲民眾踴躍接種。

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▲今日確診分布。



日前中央宣布自5月16日起開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下三類族群第4劑疫苗接種，不論先前劑次接種廠牌，第4劑可接種Moderna(半劑量)及高端，惟Novavax(目前尚待原廠進口供應)及BNT疫苗(中央未配貨到各縣市)故暫無法選擇。符合第4劑接種間隔者，自5月16日起亦可進行接種。若先前劑次有發生不良反應者，建議以其他不同製程疫苗接種。

衛生局統計，轄內符合第4劑疫苗接種條件民眾：18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者約計191人、65歲以上長者約計310人，另外，機構住民採集中造冊由醫療機構入機構集中施打。

此外，65歲以上長者接種1-4任何一劑COVID-19疫苗者，皆可獲得 500元超商禮劵，活動到5月31日止，請把握機會。有需要民眾可善用衛生福利部疾病管制署「COVID-19防治一網通」或苗栗縣COVID-19疫苗公費接種專區查詢及預約。

▲▼苗栗縣校園停課統計。

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